TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü toplantıda ise bir rakam çıkmadı. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken herhangi bir rakam talep etmemesi nedeniyle eleştirilen TÜRK-İŞ, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret taleplerini açıklama kararı aldı.

İLK RAKAM GELDİ

TÜRK-İŞ 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için 29 bin 583 lira teklifinde bulundu. Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.

RAKAMI AÇIKLAMAKTAN KORKTU

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay iktidar korkusu nedeniyle asgari ücret açıklamasını işçilere açıklattı. Çekimser tavırlarıyla tepki çeken Atalay, konuşmasında açıklanacak rakamı bilmediğini ve imzalı, kapalı zarfta geldiğinin altını çizdi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle:

Süreç zarfında görüşmeler başlamadan bir hafta evvel arkadaşlarımızı (İşçi tarafındakiler) yönetim tespit etti. 5'inci toplantı yapıldı arkadaşlarla, asgari ücret nasıl uygulandı vs... bunla ilgili bilgi sahibiler. Bu arkadaşlarımız geçmişte hatırlarsınız masada sendikacılar vardı.

20 günlük süre zarfında kamuoyunda TÜRK-İŞ niye açıklamıyor deniyor. Öncelik işverenin ne vereceği, onun söylenmesi gerekiyor. Hükümet bu işin başında, antidemokratik yapı var. Bu yapı kanun gereği en çok üyesi olan işçi sendikası burada temsil ediliyor. Diğer sendika başkanlarıyla da konuştum. Asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Burada masada hükümetin 5 temsilcisi, işverenin 5, bizim de 5 arkadaşımız var. Masada herkes var. Bunlar bir rakam getiriyorlar. 2024 yılı bizim için de sizin için de ülke için de zor bir yıl oldu. 2023 de öyle oldu. Kamu işçisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret geçmişte 5 sene önce belirleme ücretiydi, şu anda geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor, hükümet karar veriyor işverenlerle birlikte. 6 kere imzaladık onun dışında masada imzalamadık asgari ücreti.

Bu arkadaşlarımız geçinemediklerini, ne durumda olduklarını birinci ağızdan anlattılar. Ülkedeki kira artışı, doğal gaz, sebze-meyve, eğitim, geçim şartları ortada. Öyle bir noktadayız ki, asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. 17 bin liralık alım gücü 11 bin lira civarında. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu ücretle bir hafta geçinilmeyeceğinin mümkün olmadığı toplantıdaki muhataplara anlatıldı.

"YAŞAMAYAN, BİLMEYENLER YORUM YAPIYOR"

Ramazan Bey, hükümet de işveren de rakam vermiyor dedi. Öyle bir noktaya geldik ki, öğretim üyeleri bile TV'lerde açıklama yapmaya devam ediyorlar. Asgari ücretli arkadaşı olmayanlar bu konuda yorum yapmaya devam ediyorlar. Ne istiyorsanız durumunuz neyse komisyonda anlatın, ondan sonra gelin bize deyin ki bu ücreti istiyoruz, biz de kamuoyuna açıklayalım. Bugüne kadar açıklamadığımızın sebebi işveren ve hükümet açıklasın. Biz bilmiyoruz da yaşayanlar bilmiyor, bilmemesi gerekenler yorum yapıyor, yapacak bir şey yok. Elimde 50 bin var, 32 bin, 36 bin, 28 bin lira var. Şu anda Bakan Şimşek diyor ki, ülke iyiye gidiyor, bundan pay alacaksınız. Madem iyi gidiyorsa işçiye geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım.

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 29 BİN 583 LİRA"

Bu kararı TÜRK-İŞ yönetimi beraber alıyor. Bu işi yaşayan arkadaşlarımız karar alıyor. Basından bir arkadaşımız olsun, bir ay bekledim, bir iki arkadaşımız geldi, sonra vazgeçtiler. Sonra iş korkusundan dolayı gelmediler. İş garantisi veriyoruz dedim. Sezer kardeşimiz geldi.



Türk-İş Başkanlar kuruluna asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL.

YÜZDE 74'LÜK ZAM TALEBİ MASADA

Sendikanın 2024 yılı için talep ettiği asgari ücret, mevcut rakam olan 17.002 TL’nin yüzde 74 oranında artırılmasıyla 29.583 TL’ye çıkarılmasını öngörüyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Şu anda net asgari ücret, kesintiler sonrası bir işçi için 17.002,12 TL olarak uygulanıyor. Brüt asgari ücret ise aylık 20.002,50 TL. Bir işçinin işverene toplam maliyeti 23.502,94 TL’ye ulaşıyor. Bu tutarın içerisinde 20.002,50 TL brüt asgari ücret, 3.100,39 TL sosyal güvenlik primi ve 400,05 TL işveren işsizlik sigorta fonu bulunuyor.