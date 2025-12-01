Yıl sonunun yaklaşması ile beraber asgari ücretlilerin gözü yeni belirlenecek rakama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala komisyonun yapısı da tartışmaya açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-iş Başkanı Ergün Atalay bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısı hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY’A ÖNERİ

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

Işıkhan ise, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu. Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak Bakan Işıkhan’ın önerisini değerlendirecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrette olası zam oranlarına göre rakamların nasıl şekilleneceği merak edilirken, konuyla ilgili ortaya birçok iddia ortaya atılıyor.

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada çok sayıda senaryo yer alıyor.

İşte konuşulan senaryolar,