Türk-İş Başkanı Atalay’dan gazeteciye çok konuşulacak asgari ücret yanıtı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte işçi tarafı TÜRK-İŞ 500 doları işaret ederken sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 483 dolar oldu.

ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretin açıklanması sonrası açıklama yaptı. Atalay'ın bir muhabire verdiği yanıt gündem oldu.

Atalay konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vedat Bey'in bir açıklaması var, dolar üzerinden. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Ama kızım senin dediğin noktaya baktığım zaman şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugünün şartlarında yapılması gerek buydu, bunu yaptık. Geçen dönem Aralık ayında ben imzalamamıştım. Bu dönem komisyonla oturduk ve bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Muhabir: "Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama..."

Atalay: "Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun."