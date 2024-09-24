Türk-İş başkanı Ergün Atalay işçilerin sıkıntı çektiğini yeni anladı!

Son yılların en büyük sorunu olarak görülen ekonomik kriz toplumun her kesiminde hemen hemen aynı tepki ile karşılanıyor. Muhalefet başta olmak üzere birçok STK bu kapsamda hükümeti eleştiren ve adım atılması gerektiği ifade edilen açıklamalar ile gündeme gelirken, TÜRK-İŞ 81 ilde “Zordayız geçinemiyoruz” eylemi yaptı.

TCDD Sincan Bakım Şefliğinde gerçekleştirilen eyleme katılan Atalay 40 seneden beri böyle bir sıkıntı hatırlamadıklarını ve her gün anlatmalarına rağmen ne Maliye bakanlığından ne de ülkeyi yönetenlerden olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi.

“Bir sene önce bir sözleşme yaptık. Altı ayda sözleşmeyle aldığımız ücret eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Ben ilk defa son bir senedir enerji işçilerinin, savunma işçilerinin, demiryolu ve karayolu işçilerinin tamamının yüzde 40’ının ek iş yaptığını biliyorum.

Biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor. Biri düğün salonunda garsonluk yapıyor. Bu arkadaşlarımız teknik elemanlar. Bunlar dikkat edilmesi gereken özel işlerde çalışıyorlar. Alım gücünden dolayı işyerlerinde dikkatleri dağılıyor.

Evlerinde huzurları yok. Her gün anlatmamıza rağmen bugüne kadar Maliye Bakanlığı’ndan, ülkeyi yönetenlerden müspet bir cevap alamadık.

Sendikaların görevi, bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını hem müzakere yoluyla hem de mücadele yoluyla takip etmek. Netice alana kadar bu mücadeleyi sürdürmek.”

TEPKİ GÖRDÜ

Önceki senelerde asgari ücret ve işçilerin haklarını savunma konusunda takındığı tavır ile işçilerin büyük bir bölümünün tepkisini çeken Ergün Atalay, bugün yaptığı açıklamalar sonrasında yine tepki gördü.

Türk-İş Başkanı’nın o videosu yine gündemde

İşçilerin sadece son 2-3 senede değil uzun zamandan bu yana sıkıntılar ile mücadele ettiği ancak Ergün Atalay’ın bu durumu yeni anladığına ilişkin yorumlar yapılırken, zamanında asgari ücret toplantılarında gizli tutmaya çalışırken herkes tarafından duyulan sözleri yeniden gündem oldu.

“UZASA İŞİ KARIŞTIRACAĞIZ EN AZINDAN KAPATTIM BÖYLE…”

Türk İş Başkanı Ergün Atalay 2019’daki asgari ücret toplantısında zamanın Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konuşmasını gizleyememişti. Mikrofonunu kapattığını sanan Atalay, hükümetin düşük zam teklifini kabul etmesini Bakan Selçuk'a, "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" diyerek açıklamıştı.