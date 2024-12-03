TÜRK-İŞ Başkanı'ndan MÜSİAD'a sert eleştiri: Asgari ücretle bir hafta geçinebilir misiniz?

Milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek asgari ücret 2025 zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni rakamı belirlemek için çalışmalarına başlayacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu süreçte önemli açıklamalarda bulundu.



10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi konuşan,Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Başkanı'nın önerdiği asgari ücret tepki çekti

ATALAY'DAN MÜSİAD'A TEPKİ



Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya gelen Atalay'ın hedefinden, dün asgari ücretle ilgili zammın yüzde 25'ten fazla olmamalı diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı vardı.

Atalay, MÜSİAD’ın “Asgari ücret zammı yüzde 25’i geçmesin” açıklamasına tepki göstererek, “Asgari ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin, insanların ailesi ile nasıl geçineceğine dair açıklasın. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli. Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız” ifadesini kullandı.



Atalay, asgari ücretin sadece bir rakam olmadığını, aynı zamanda işçilerin yaşam standartlarını belirleyen kritik bir unsur olduğunu vurguladı. 2024 yılı içerisinde enflasyon oranlarının yükselmesi, çalışanların alım gücünü doğrudan etkiledi. Bu bağlamda, asgari ücretin yeni düzenlemesi, işçilerin geçim sıkıntısını azaltmaya yönelik olmalı.



Ekonomik veriler, Türkiye’deki enflasyon oranının yüksek seyrettiğini gösteriyor. Yüksek enflasyon, temel gıda maddeleri ve diğer harcamalar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar yaşamasına neden oluyor. Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde bu ekonomik gerçeklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.



Türk-İş Başkanı, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde tüm paydaşların katılımının önemine de dikkat çekti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek, adil ve sürdürülebilir bir ücret belirlenmesi için ortak bir zemin oluşturması gerektiğini ifade etti. Atalay, “Bizim amacımız, işçilerin enflasyona ezilmemesi ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretin belirlenmesidir” dedi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık’ta yapılacak ilk toplantının, işçilerin ve işverenlerin gelecekteki beklentileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Atalay, ekonomik veriler ve sosyal koşullar göz önünde bulundurularak, asgari ücretin ne kadar artırılacağı konusunda karar verilmesi bekleniyor.