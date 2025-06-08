Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı

Ege’nin gözde tatil merkezi Mikonos Adası’nda demirli bir yatta çıkan tartışmada, eşini ağır şekilde darp eden Türk iş insanı gözaltına alındı. Aile içi şiddete maruz kaldığını ifade eden 42 yaşındaki kadın, yattan kaçarak Yunan polisine sığındı. Polis, yata düzenlediği baskınla iş insanını gözaltına aldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü mahallesinden, 35 metrelik İngiltere bayraklı lüks bir yatla eşi ve bir grup arkadaşıyla birlikte Ege’nin tatil cennetine giden 38 yaşındaki Türk iş insanı ile 42 yaşındaki eşi arasında dün gece bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından darp edilen kadın, eşinden şikayetçi oldu.

Yattan kaçarak Yunan polisine sığınan kadın, naxostimes.gr haber sitesinin bildirdiğine göre, polis tarafından Mikonos’taki sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS YATA BASKIN YAPTI

Mikonos Liman Başkanlığı ve polis ekipleri, yata düzenledikleri baskınla Türk iş insanını aile içi şiddet uygulamak ve limanda çevreyi rahatsız etmek suçlamalarıyla gözaltına aldı. İş insanının ifadesinin alındığı ve pazartesi günü Mikonos’taki yerel mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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