TÜRK-İŞ saat verdi! Asgari ücret için bugün rakam açıklayacak

TÜRK-İŞ, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerini bugün açıklayacağını bildirdi. Açıklamada, Saat 16.00'da rakamı açıklayacağız" denildi.

TÜRK-İŞ'in açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİSİ "GEÇİNEBİLECEK" BİR ÜCRET

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının sonunda yaptığı açıklamada "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz" dedi.