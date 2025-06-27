TÜRK-İŞ zam teklifini açıkladı! Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Bankalar, karayolları, elektrik üretim santralleri, demiryolları, hastanelerin de aralarında yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışan 600 bine yakın kamu işçisinin gözü gelecek olan zam oranına gözünü çevirdi.

Hükümet, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) aracılığı ile sendikalara bugün ikinci teklifi iletti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçisine 2. zam teklifinin yapıldığını belirterek, "İkinci teklifleri açıklamaya gerek görümüyorum. Ama basının bunu bilmesi gerekiyor. Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci altı ayı için ise yüzde 10 teklif edildi. Bu işin greve kadar yolu var. Gelin bu işi masada çözelim. Tahminim temmuz ayında da bir teklif olur, bakacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde TÜHİS'in açıkladığı ilk zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 olmuştu. Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz." demişti.