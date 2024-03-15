Türk işçisini atıp Hintli işçi getirdi. Hem Hintli işçi getirdi hem de 10. yıl marşı çaldılar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Türkiye’nin dev piliç üreticisi Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçileri, toplu iş sözleşmesine patronun oturmaması kararı sonrasında grev kararı aldı.

Anayasal hakları olan grev yoluna başvuran sendika, işçilerin 7 Mart tarihinde işbaşı yapmayacağını ilan etti. Bunun üzerine çok sayıda işçiyi işten çıkaran Lezita, fabrika alanında işçilerin daha önce grev yaptıkları alanı da dikenli tellerle çevirdi.

TÜRK İŞÇİLER ÇIKARILDI HİNDİSTANLI İŞÇİLER ALINDI

Lezita Fabrikası işçilerin grev kararını duyurup greve çıkmasının ardından Türk işçileri işten çıkararak Hindistan’dan işçi alımı yaptı. Greve çıkan Öz Gıda-İş yetkilileri, Lezita’nın grev kırmak ve üretimi devam ettirmek için Hindistan’dan getirilen işçilerin Turgutlu’da bir apart'a yerleştirildiklerini ve kendilerine banka hesabı açıldığını iddia etti.

Hintli işçilerin Abalıoğlu Lezita'da çalıştırılmak üzere getirildikleri yetkililerce de doğrulandı. Greve çıkan sendika, Hint işçilerin getirilmesine yönelik Lezita’ya yaptığı çağrıda Hintli işçilere dokunulmaması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

“Gelen işçilerin çalışma belgesi olduğu iddiası var ancak grev kararı öncesinde bu hamlenin yapılıyor olması çok açık ki grev kırıcılıktır.

Sendikalı öncü işçileri işten çıkartırken ve Turgutlu'da, civar ilçelerde onlarca işsiz varken bölgeye neden Hintli işçi getirildiği şirket yetkililerince açıklanmak zorundadır. Bu işçileri getiren, varsa bu izinleri veren yetkililer derhal açıklama yapmak zorundadır.

Grev kırıcılığına asla izin vermeyecek, hukuki olarak bu meselenin sonuna kadar gideceğiz. Derdimiz Hintli işçiler değil, onları grev kırıcılığına zorlayan Abalıoğlu Lezita yöneticileridir. Buraya getirilen Hintli garibanlara kimse yaklaşmasın ancak bunun hesabı bölge halkı tarafından şirket yetkililerine sorulmalıdır.

Konu çok ciddidir tüm sorumluların biran önce açıklama yapması gerekmektedir. Burada işçinin örgütlü mücadelesinin ne kadar haklı olduğu, işverenin işçilere yaptığı biz bir aileyiz edebiyatının ne kadar boş olduğu ortadadır.

“TÜRK İŞÇİLER ASGARİ ÜCRET ALIRKEN HİNTLİ İŞÇİLER İKİ KATINI ALIP KİRA VERMİYOR”

Grev alanında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile beraber açıklama yapan Sendika görevlisi, Türk işçilerin asgari ücret adlıklarını, kendilerinin yerine getirilen Hintli işçilerin ise 35 bin lira net maaş aldıklarını, ev kirası vermediklerini ve 3 öğün yemek verildiğini, elektrik ve su faturalarını da ödemediklerini belirtti. Ayrıca şu anda 50 kadar Hintli işçinin içeride olduklarını ve bunun birkaç güne kadar 500’e kadar çıkabileceğini ifade etti.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ LEZİTA’DAN AÇIKLAMA

İzmir’de yaşanan skandalı ortaya çıkaran Sol gazetesine açıklama yapan Lezita, Ramazan ayı öncesinde artan piliç talebini karşılarken fazla mesai yapılmaması için bu hamleyi yaptıklarını açıkladı. Lezita’dan Sol gazetesine yapılan açıklama şu şekilde:

Yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla yabancı iş gücüne de kapı açmaktayız.

Bu durum, her sektörde iş gücü temin edilmesinde zorluk çekildiği durumlarda işin sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı açısından başvurulan bir yöntemdir.

Şirketimiz de üretimin devamlılığını güvence altına almak amacıyla yaklaşık iki yıldır yabancı uyruklu iş gücü konusunda çalışma yürütmektedir.

Tüm seçenekleri değerlendirmemizin ardından konuyla ilgili resmi makamlara başvurumuz ise Nisan 2023 tarihinde yapılmıştır.

Ürünlerimize yönelik talebin yükselmesini beklediğimiz yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fazla mesai yapılmamasını sağlamaya çalışmak, konunun bugünlerde gündeme gelmesine neden olmuştur.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN GREVE DESTEK

İşçilerin 1 haftadan beri sürdürdüğü greve Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da grev alanına giderek işçilerin grevine destek verdi. 1 haftadan beri grev yapan işçilerin grevini kırmak, seslerini baskılama için yüksek sesli tekno müzik çalan Lezita yönetimi, Ümit Özdağ’ın otobüs üzerinden işçilere konuşma yaptığı sırada 10. Yıl marşını çalarak Özdağ’ı baskılamaya çalıştı.

Özdağ yaptığı konuşmada Türk işçilerin işten çıkarılıp yerinde Hinti işçileri alan Lezita’nın 10. Yıl marşını çalacak son yer olduğunu belirtti.