Asgari ücrette 2026 yılında uygulanacak zammın belirlenmesi için ilk toplantı dün gerçekleşti. Toplantıda işçi kesimi temsil eden Türk-İş yer almadı.

Türk-İş, toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sundu. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiği anlamına geliyor.

Asgari ücretliden emekliye, çocuk işçiliğinden iş cinayetlerine kadar çalışma hayatındaki bir dizi soruna da işaret edilen Türk-İş’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi. Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden Türk-İş, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılması talebinde bulundu.

Bütün bu taleplerin 39.525 TL’lik asgari ücreti işaret ettiği belirtiliyor. Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak.