Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi

Ziyaret, zeytin ve zeytincilik sektörünün geleceğini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirildi. Projenin ortakları olan İspanya'nın Mallorca Adası Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Caimari Belediye Başkanı Ana Maria Rotger Mestre, Biniamar Belediye Başkanı Beatriz Lechuga Tortella ve Yunanistan’dan Avrupa heyetinde yer alan diğer konuklar Edremit Belediyesi'nde ağırlandı ve zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar yapıldı.

Proje, Avrupa Birliği'nin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme - II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı kapsamında sunulan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Ziyaret sırasında, iklim değişikliğinin zeytin sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve zeytin üreticiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için stratejiler geliştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akdeniz insanı olarak tüm Akdeniz ve dünya insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ve zeytinci bir aileden geldiği için projeye destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ertaş, iklim değişikliğinin zeytin üreticiliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, proje için emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ertaş, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının zeytin sektörünün geleceği için önemini vurguladı.

Selva Belediye Başkanı Juan Rotger, Akdeniz ve zeytinin tarihi ve medeniyetlerle kendilerini birleştirdiğini ifade ederek, Edremit ve Mallorca’daki zeytin gelişimi adına işbirliğini geliştireceklerine inandığını belirtti. Ziyaretin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.