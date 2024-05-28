Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi

Kaynak: İHA
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele" projesi kapsamında İspanyol ve Yunan konukları ağırladı.

Ziyaret, zeytin ve zeytincilik sektörünün geleceğini korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirildi. Projenin ortakları olan İspanya'nın Mallorca Adası Selva Belediye Başkanı Juan Rotger Segui, Caimari Belediye Başkanı Ana Maria Rotger Mestre, Biniamar Belediye Başkanı Beatriz Lechuga Tortella ve Yunanistan’dan Avrupa heyetinde yer alan diğer konuklar Edremit Belediyesi'nde ağırlandı ve zeytin üreticiliği üzerine ortak çalışmalar yapıldı.

Proje, Avrupa Birliği'nin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme - II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı kapsamında sunulan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Ziyaret sırasında, iklim değişikliğinin zeytin sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve zeytin üreticiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için stratejiler geliştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akdeniz insanı olarak tüm Akdeniz ve dünya insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ve zeytinci bir aileden geldiği için projeye destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Ertaş, iklim değişikliğinin zeytin üreticiliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, proje için emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ertaş, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının zeytin sektörünün geleceği için önemini vurguladı.

Selva Belediye Başkanı Juan Rotger, Akdeniz ve zeytinin tarihi ve medeniyetlerle kendilerini birleştirdiğini ifade ederek, Edremit ve Mallorca’daki zeytin gelişimi adına işbirliğini geliştireceklerine inandığını belirtti. Ziyaretin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Haberler
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı Spor
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber Spor
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı Yerel Haberler
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor Siyaset
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
Uyuşturucu tacirine ceza yağdı Yerel Haberler
Uyuşturucu tacirine ceza yağdı
İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor Spor
İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor