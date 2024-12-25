TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretin belli olması sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Atalay, asgari ücret görüşmelerinde yapılan 3 toplantıda da masaya rakam getirilmediğini söyleyerek dünkü toplantı için 2 saat önce haber verdiklerini söyledi. TÜRK-İŞ ise bir daha toplantıya katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

"3 TOPLANTIDA DA ÖNÜMÜZE RAKAM GELMEDİ"

3 toplantıda da önlerine bir rakam gelmediğini söyleyen Atalay, "En başından beri asgari ücret insanca yaşamayı sağlayacak bir tutarda olmalı, pazarlık konusu yapılmamalı dedik. Dedik ki insanca yaşanabilecek bir geçim ücreti olmalı... Komisyonun da yönetimin de bizim talebimiz buydu. Kamuoyuna da defalarca kez söyledik." dedi.

"İŞVERENLE HÜKÜMET BİR OLUP İSTEDİKLERİ KARARI ÇIKARTIYORLAR"

Son 30 yıldır 6 kere oy birliği ile karar alındığını hatırlatan Atalay, "2 kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik. Biz bulanık suya giriyoruz, dün de öyleydi ondan önce de öyleydi... İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRK-İŞ'İ HEDEF GÖSTERMESİ YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Tır şoförü Engin Bingöl ısrarla kendisini aradığını söyleyen Atalay, "'Duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum' dedi. Ben ona teşekkür ediyorum. Bu tır şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da bu ülkede önemli görevlerde olan insanların TÜRK-İŞ'i hedef göstermesi yazıktır, günahtır. Biz o masaya oturmadık. Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük." dedi.

"ADİL BİR DÜZENLEME YAPILMADIĞI SÜRECE KATILMAYACAĞIZ"

Atalay, son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bir daha katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Atalay, "Biz o komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, lafımızın geçmediğini gördük. "Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız" şeklinde konuştu.