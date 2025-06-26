Türk-İş’ten grev kararı! O tarihi işaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DSİ Bölge Müdürlüğü’nde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katıldığı kitlesel basın açıklamasında konuştu.

Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne ilişkin işçilerin taleplerini 81 ilde dile getirdiklerini söyleyen Atalay, "Sıkıntımızı, derdimizi kamuoyuyla paylaştık. Masa susarsa alan konuşur" dedi.

"ARTIK BAŞKA KAPIMIZ KALMADI"

Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa grev kararı alacaklarını duyurdu. Atalay, “Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretlilerin, emeklilerin, kadınların ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Hükümete ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulunarak “Bir an evvel makul bir teklif getirin. 3 eylem takvimi daha var önümüzde. 15 Temmuz’a kadar taleplerimiz karşılanmazsa grev kararı alacağız” dedi.

HAK-İŞ'ten kamu işçilerinin sözleşme sürecine ilişkin açıklama

Toplu sözleşmede kriz: Türk-İş harekete geçiyor