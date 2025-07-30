Türk-İş'ten grev kararı! Yüzlerce kuruma asılacak

Türk-İş, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet ile uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Dün, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önünde yapılan toplantı ile grev kararı ilanı asılmıştı.

Kamu işçisinin zam krizi büyüyor! Grev kararı askıya çıktı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Bize 'Genel greve çıkın' diyorlar, günü gelince çıkıyoruz. Bizim dışımızda yetkisini düşüren sendikalar var, grev günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Ağzını açmıyor. 250-300 bin işçisi var, konuşmuyor. Ben bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim" dedi.

"MALİYE BAKANI'NDAN PATRONLAR RAZI"

Atalay, "Bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Bu Maliye Bakanı'ndan kim razı? Patronlar razı. İşçi razı değil, emekli razı değil" dedi.

"Devlet sözünü tutacak" diyen Atalay, "Orman yoksa orman teşkilatına ne gerek var. Türkiye yoksa maliye bakanına ne gerek var?" dedi.

Grev kararının ilan edildiği dakikalarda Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanan maden işçileri, baretlerini yere vurarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemde, “Şimşek elini cebimizden çek”, “İş, emek yoksa barış da yok”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Gemileri yaktık, geri dönüş yok” sloganları atıldı.

BAKANIN TEKLİFİNİ PAYLAŞTI

Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz günü ıslak imzasıyla taraflara sunduğu ancak ilerleyen süreçte, kabullenmeyerek geri adım attığı teklifi paylaştı.