"Türk istihbaratı Colani'ye suikastı önledi" iddiası. İsrailli gazeteci duyurdu

Ebu Muhammed Colani olarak da bilinen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş Şara'nın suikast girişiminden kurtulduğu belirtiliyor.

İddiaya göre suikastı Türk istihbaratı engelledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 12 Haziran'da suikastla ilgili uyarıda bulunmuştu.

HTŞ'nin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından ülkenin başına geçen Colani'ye suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürülüyor. İddiayı, İsrail'li gazeteci Edy Cohen dile getirdi. Colani, Türk istihbaratı sayesinde suikasttan kurtuldu.

Halk TV'deki habere göre ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 12 Haziran'da verdiği demeçte, Suriye Cumhurbaşkanı Colani’nin 'Batı ile yakınlaşma çabalarının' kendisini radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ileri sürmüştü.

Al-Monitor'a açıklamalarda bulunan Barrack, "Onun etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız" demişti. Barrack, Colani ile birlikte savaşan ve halihazırda ulusal orduya entegre edilmeye çalışılan cihatçıların IŞİD gibi gruplar tarafından tekrar radikalleştirilmeye çalışıldığını savunuyordu. Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri önemsemediğini belirten Barrack "Bugün çıkarlarımız örtüşüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.