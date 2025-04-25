Türk izleyicisi, tarihî dizilere doydu mu?

Türk Televizyon Tarihi’nde son yıllarda çekilen tarihî diziler, aldıkları reyting başarılarıyla dikkat çektiler. ‘Muhteşem Yüzyıl’dan ‘Diriliş Ertuğrul’a, ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nden ‘Vatanım Sensin’e, ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’dan ‘Kıbrıs: Zafere Doğru’ya, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’dan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ye, ‘Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’ndan ‘Payitaht Abdülhamid’e kadar çok sayıda dizi, izleyicisiyle buluştu. Yayınlandıkları dönemlerde oldukça ses getirdiler. Kendi günlerinde gün birincisi olmanın yanı sıra aldıkları reytingler ile rekorlar kıranlar bile oldu.

2 sezondur Pazartesi günleri izleyicisinin karşısına çıkan ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’, ilk başlarda olduğu kadar izlenmiyor. Önümüzdeki ay final yapacak. Yine 2 sezondur Salı akşamları yayınlanan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ da her ne kadar geçen yıla ve sezon başına oranla reytinglerinde yükseliş yaşasa da uzun süre liderlik koltuğuna oturmayı başaramadı. 6 sezondur Çarşamba akşamları ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’, yıllardır gün birinciliğini elinde bulunduruyordu. Artık, bu ünvanı kaybetti. Önümüzdeki sezon için yoluna devam eder mi? Henüz belli değil.

Tüm bunlara dönüp bakınca, özellikle bu sezon özelinde Türk izleyicisinin artık tarihî dizilere doyduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Gripin, Türkiye turnesine çıkıyor

Türk Rock Müziği’nin başarılı gruplarından Gripin, yeni şarkısı ‘Kim Tutar Beni’nin lansman konserlerine Türkiye turnesiyle devam edecek.

Geçtiğimiz ay Amerika’da verdikleri bir dizi konser serisinde dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan grup, Türkiye turnesinde de hayranları ile buluşacak olmanın heyecanını yaşayacak.

Gripin, 27 Nisan’da Malatya KKM Kemal Sunal Salonu’nda, 28 Nisan’da Elazığ Akgün Otel’de, 2 Mayıs’ta Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde, 3 Mayıs’ta Trabzon KTÜ AKM Salonu’nda, 4 Mayıs’ta Erzincan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 5 Mayıs’ta Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, 9 Mayıs’ta Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda, 22 Mayıs’ta Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda ve 24 Mayıs’ta ise Antalya Aktüel Sahne’de konser verecek.

‘Köstebekgiller’ için stüdyoya girdiler

2 Mayıs’ta vizyona girecek olan ‘Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları’ filminde rol alan Beren Gökyıldız, Sefo ile stüdyoda filmin şarkılarından birini seslendirmek için mikrofon başına geçti.

Beren Gökyıldız, oynadığı Deniz karakteriyle ilgili çok heyecan dolu, müziği çok seven, ortak çok yönünün olduğu, çok tatlı bir kız karakteri canlandırdığını belirtti. Oyuncu, “Sefo ile çekimlerde aşırı heyecanlandım. Bu projede birlikte yer almak benim için çok büyük bir onur” dedi.

Sefo ise, “Bu projede olmaktan çok mutluyum. Özellikle çocuklarla beraber olmak, onlara yönelik bir iş yapmak, onlarla etkileşim kurmak, Beren ile çalışmak benim için inanılmaz güzel. Ben Sefo olarak filmdeyim. Fazla bir değişim olmayacak. Bir çizgi film animasyon işinin içinde olmak inanılmaz farklı” diyerek heyecanını dile getirdi.