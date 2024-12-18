Türk kadın girişimci “Amerika’nın en iyi 100 KOBİ’si” arasına girdi

Amerika Ticaret Odası tarafından verilen 2024’ün En İyi 100 KOBİ’si Ödülleri (CO-100) sahiplerini buldu. 14 binden fazla başvuru arasından seçilen işletmeler, ekonomik büyümeye yaptıkları katkılar ve yerel toplulukları destekleyen çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi. Seçkin bir jüri tarafından değerlendirilen şirketler, Amerika’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin en iyileri olarak öne çıktı. Amerika, Atlanta merkezli ve bir Türk kadın girişimcinin kurduğu Manay CPA, Amerika’nın En İyi 100 KOBİ’si arasında yer alarak uluslararası başarılarını bir kez daha kanıtladı.

ABD’de ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yerel topluluklara katkı sağlayan çalışmalarıyla bu prestijli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını dile getiren Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, “Binlerce başvuru arasından seçilerek ilk 100’e girmek, bizim için gerçekten büyük bir onur. Bu başarı, sadece bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda yenilikçi finansal çözümlerimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güçlü hizmet anlayışımızın bir sonucu. Geniş müşteri ağımızla ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunarken, topluma değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödül, doğru yönde ilerlediğimizin ve daha fazlasını başarma kararlılığımızın bir göstergesi. Bize bu yolda destek olan tüm ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarımızı daha da ileriye taşımak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

14 BIN BAŞVURU ARASINDAN SEÇILDI

Aldıkları ödülün hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilere motivasyon kaynağı olmasını dilediğini belirten Burcu Bree Manay, “20 yılı aşkın süredir Amerika’da girişimcilerin ve işletmelerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 14 binden fazla başvuru arasından seçkin bir jüri tarafından seçilen Amerika’nın En İyi 100 KOBİ’si arasına dahil edilmek, sadece bizim için değil, aynı zamanda Türkiye’den Amerika’ya başarı hikayesi yazmak isteyen girişimcilerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı. ABD’nin 50 eyaletinin tamamında hizmet verebilme yetkisine sahip olmamız, girişimcilere ihtiyaç duydukları her alanda destek sunmamıza olanak tanıyor. 4 kıtaya yayılan 60’tan fazla çalışanımızla Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmet vererek hem yerel hem de uluslararası ölçekte çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK GIRIŞIMCILERININ AMERIKA PAZARINDAKI BAŞARISININ BIR GÖSTERGESI OLDU”

Amerikan ve uluslararası şirketlerde 20 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunan Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, “Geniş müşteri ağımız, yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güçlü hizmet anlayışımız sayesinde bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün, 6 binden fazla müşterimize sunduğumuz kapsamlı hizmetler, yalnızca şirketimizin değil, Türk girişimcilerinin Amerika pazarındaki başarısının da bir göstergesi. Portföyümüzdeki 1 milyar dolarlık ticari hacim, ABD’de mali müşavirlik alanındaki güçlü konumumuzu yansıtırken, Türkiye’deki şirketlerin dünyanın en büyük pazarı Amerika’da başarılı olmaları için sunduğumuz desteğe katkı sağlıyor. Amacımız, müşterilerimize sadece finansal hizmetler sunmak değil, aynı zamanda onların Amerika’daki başarı hikayelerine ortak olmaktır” şeklinde konuştu.

TÜRK KADIN GIRIŞIMCININ AMERIKA’DAKI BAŞARI HIKAYESI

Burcu Bree Manay, 2001 yılında Atlanta’da kurulan, Amerika ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yeminli mali müşavirlik firması Manay CPA’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su olarak uluslararası muhasebe ve finans dünyasında önemli bir isim haline geldi. 20 yılı aşkın kariyeri boyunca muhasebe, vergi planlaması ve iş danışmanlığı alanlarında uzmanlaşan Burcu Bree Manay, Amerika’da Türk girişimcilerin iş süreçlerini kolaylaştıran çalışmalarıyla tanınıyor. 2023’te Ignition tarafından “Muhasebe Alanında En İyi 50 Kadın” arasında gösterilen Burcu Bree Manay, Forbes Business Council’e resmi üye olarak kabul edildi. Türkiye’den Amerika’ya girişimcilik hikayeleri yazan şirketlere rehberlik eden Burcu Bree Manay, Amerika’nın en saygın lisanslarından CPA (Yeminli Mali Müşavir) ve CTC (Lisanslı Vergi Danışmanı) unvanlarına sahip.