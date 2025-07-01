Türk kadın pilotun Roma macerası başlıyor

Türk ralli pilotu Nazan Zorlu, 2024’te İtalya Trofeo Italiano Rally (TIR) Kadın Pilotlar Birincisi unvanını kazandıktan sonra, 2025 sezonunda Avrupa’nın en prestijli ralli serisi FIA European Rally Championship’e (ERC) adım atıyor. 4-6 Temmuz’da düzenlenecek 12. Rally di Roma Capitale, Zorlu’nun kariyerindeki en uzun ve zorlu yarış olacak.

Roma’nın ikonik Colosseo’su önünde başlayacak yarış, Fiuggi çevresindeki teknik asfalt etaplarda nefes kesecek. orlu, copilotu Özhan Çıplak ile Renault Clio Rally5 aracı ve Rally Sport Evolution ekibiyle yarışacak.

Geçen sezon hiç ceza almadan istikrarlı performans sergileyen ikili, bu uyumu uluslararası arenada güçlendirmeyi hedefliyor. ERC, Dünya Ralli Şampiyonası’ndan (WRC) sonra en rekabetçi seri olarak biliniyor. Zorlu ve Çıplak, bu yarışta Türkiye’yi temsil eden tek ekip olmanın gururunu taşıyor.

Nazan Zorlu, “Kolezyum’dan start almak, kariyerimde unutulmaz bir an olacak. Teknik etaplarda mücadele etmek büyük bir sınav, ancak ekibimizle hazırız. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz,” dedi.

Ekip, sezon boyunca Barum Czech Rally Zlín ve Croatia Rally gibi zorlu yarışlara da katılarak hem sportif başarı hem de kadın sporcular için ilham kaynağı olmayı amaçlıyor. Zorlu’nun ERC macerası, Türk otomobil sporları için de bir dönüm noktası.

Kadın pilotların uluslararası sahnedeki varlığını güçlendiren Zorlu, azmi ve kararlılığıyla genç sporculara örnek oluyor. Roma Rallisi, onun global arenadaki yükselişinin ilk adımı olabilir.