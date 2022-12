Mustafa Destici mesajında Atatürk’e yer vermedi. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesini bu sözlerle kutladı

"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyen, toplum içinde kadınlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 88 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı.



Cumhuriyet’in en önemli devrimleri arasında yer alan kadınlara seçme ve seçilme hakkıyla ilgili siyaset arenasında birçok mesaj paylaşılırken BBP Genel Başkanı Destici’nin Atatürk’süz mesajı dikkat çekti.



HER ŞEYE DEĞİNDİ ATATÜRK'Ü GÖRMEDİ

Destici mesajında, Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu tarihte, dünyada bu hakka sahip olan ülke sayısının 28, hakkın kullanılabildiği ülke sayısının ise 17 olduğuna dikkati çekti.



Kadınların, içinde bulundukları toplumlara, mensubu oldukları milletlere ve insanlığa katkı sağlayarak onları geleceğe taşıdıklarını belirten Destici, kadınlara daha fazla fırsat verilmesi, engellenmemeleri ve ayrımcılığa maruz bırakılmamaları gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkelerinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımasına rağmen, bu konuda eksiği ve kat etmesi gereken mesafesi olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:



"Kız çocuklarımızın, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitimlerini tamamlamalarını, meslek edinmelerini, eşit şartlarda istihdam edilip çalışabilmelerini devletin bu en temel haklarla ilgili tüm güvenceleri eksiksiz bir şekilde sağlamasını hedef almalıyız. Maalesef, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlara yönelen şiddet önlenemiyor. Neredeyse her gün utanç ve üzüntüyle şahit olduğumuz çirkin ve korkunç hadiselerle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız çağda, insanlığın en büyük ayıbı olduğunu düşündüğüm 'kadına şiddet' olaylarının tüm dünyada, insanlığın mutluluğunun ve huzurunun önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşünüyorum."



"HUKUK SİSTEMİNDEKİ CEZALAR YETERSİZ"

Konunun, eğitimden güvenliğe, ekonomiden hukuka pek çok boyutu olduğunu belirten Destici, hukuk sistemindeki cezaların yetersiz kaldığını ifade etti.



"Bir toplumda bir suça engel olamıyorsanız yapmanız gereken ilk iş, o suça ait cezaları gözden geçirmektir." değerlendirmesinde bulunan Destici, şehit öğretmenler başta olmak üzere terörün hedef aldığı kadınları rahmetle andı.



Destici, Tüm dünyada kadına şiddetin sona ermesini dileyerek kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA’YA ÖRNEK OLDU

5 Aralık 1934'te ”Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabul edilmesiyle ülkemizde her yıl bu gün, ”Kadın Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen inkılap, kadınların toplumda söz sahibi olmasına ve toplumunda ileriye yönelik adımlar atmasına katkı sağladı.



Kadınlar seçme/seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960, İsviçre'de 1971, Çin'de 1971, Kuveyt'te 2005 ve Suudi Arabistan'da 2015 yılında kavuştular.

İLGİLİ HABERLER