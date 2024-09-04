Türk kahvesi acı mı oluyor? İşte kahvenin acı olmasını önleyen aşçı sırrı

Kaynak: Kısa Dalga, Youtube
Türk kahvesi acı mı oluyor? İşte kahvenin acı olmasını önleyen aşçı sırrı

Türk kahvesi, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak bazı kişiler için kahvenin acı olması hoşlarına gitmeyebilir.

İşte bu durumda, kahvenin acı olmasını önleyen bir aşçı sırrı devreye girer. Bu püf noktalarını uygulayarak, misafirlerinize veya kendinize enfes bir Türk kahvesi ikram edebilirsiniz.

Türk kahvesi, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve genellikle keyifli sohbetlerin vazgeçilmez bir unsuru olarak tüketilir. Ancak bazen kahvenin acı bir tatla gelmesi, keyifli anları gölgeleyebilir. İşte bu durumu önlemek için bazı tüyolar mevcuttur.

Sade Türk Kahvesi için malzemeler;

  • 1 tatlı kaşığı kahve
  • 1 fincan su

Enfes ve kolay Türk Kahvesi yapımı şöyle:

  • Cezve içerisine ilk önce kahve, sonra isteniyor ise şeker ve üzerine su sıralaması takip edilerek Türk kahvenizi pişirme ön hazırlığını yapın.
  • Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin.
  • Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun.
  • Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.
  • Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin.
  • Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.
  • Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve sonra fincanlara paylaştırın.

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