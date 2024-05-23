Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak

Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türk kahvesinin kilosu 460 TL oldu. Türk kahvesine bir ayda gelen zam oranı yüzde 15 olurken, haberi duyanlar "Artık 40 yıl hatırı da kalmayacak" dedi.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 1

Gıda fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş devam ediyor. Çay fiyatlarındaki artışların ardından kahve fiyatları da dikkat çekiyor.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 2

Son bir ay içinde Türk kahvesinin fiyatında yüzde 15'in üzerinde bir artış yaşandı. Artık 100 gram Türk kahvesi 46 TL'yi geçiyor.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 3

BİR ZAM DA TÜRK KAHVESİNE

Gıda ürünlerindeki genel artış eğilimine Türk kahvesi de katıldı. Son bir ayda Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 4

Bu da Türk kahvesinin kilogram fiyatının 460 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Eminönü esnafı, bu zammın döviz kurlarındaki artış ve işletme maliyetlerindeki yükselişle ilişkili olduğunu belirtti.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 5

Eminönü esnafından Hüseyin Yavuzer, Türk kahvesi satışlarının hala iyi olduğunu ancak son zamdan sonra fiyatların artık eskisi kadar uygun olmadığını ifade etti.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 6

Yavuzer, "Yaklaşık bir ay içinde yüzde 15 zam geldi. Zam öncesi kilo fiyatı yaklaşık 390 TL idi, şimdi ise 460 TL" dedi.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 7

Zam miktarını fazla bulan bazı tüketiciler ise durumu eleştiriyorlar. Bir vatandaş, "Artık eskisi gibi kilo kilo kahve almak hayal... Tutkunuyum ama 100 gram alabildim sadece.

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Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak 8

Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. İnsanlar artık bunu bile keyifle içemeyecek" şeklinde konuştu.

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