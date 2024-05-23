Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak

Gıda fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş devam ediyor. Çay fiyatlarındaki artışların ardından kahve fiyatları da dikkat çekiyor.
Son bir ay içinde Türk kahvesinin fiyatında yüzde 15'in üzerinde bir artış yaşandı. Artık 100 gram Türk kahvesi 46 TL'yi geçiyor.
BİR ZAM DA TÜRK KAHVESİNE
Gıda ürünlerindeki genel artış eğilimine Türk kahvesi de katıldı. Son bir ayda Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi.
Bu da Türk kahvesinin kilogram fiyatının 460 TL'ye kadar çıkmasına neden oldu. Eminönü esnafı, bu zammın döviz kurlarındaki artış ve işletme maliyetlerindeki yükselişle ilişkili olduğunu belirtti.
Eminönü esnafından Hüseyin Yavuzer, Türk kahvesi satışlarının hala iyi olduğunu ancak son zamdan sonra fiyatların artık eskisi kadar uygun olmadığını ifade etti.
Yavuzer, "Yaklaşık bir ay içinde yüzde 15 zam geldi. Zam öncesi kilo fiyatı yaklaşık 390 TL idi, şimdi ise 460 TL" dedi.
Zam miktarını fazla bulan bazı tüketiciler ise durumu eleştiriyorlar. Bir vatandaş, "Artık eskisi gibi kilo kilo kahve almak hayal... Tutkunuyum ama 100 gram alabildim sadece.
Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. İnsanlar artık bunu bile keyifle içemeyecek" şeklinde konuştu.