Türk Kalp Vakfı 50. yılını kutluyor

Kenan Güven, “Vakfımız kalp damar hastalıklarına karşı halkı uyarmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla, 1975 yılında iş insanları ve hekimler tarafından kurulmuştur. Türk Kalp Vakfı, toplumun erken yaşlardan itibaren sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olan, kalp ve damar hastalıkları risklerini, en aza indirme ve kontrol altına alabilmek için koruyucu hekimlik çalışmaları yaparak halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda hem ülke genelinde hem de uluslararası alanlarda faaliyetlerini 50 yıldır sürdürmektedir” dedi.

Türk hekimlerinin kardiyoloji alanında araştırma niteliğinde çalışmalar yapmalarını teşvik etmek ve yüksek nitelikli araştırmaları özendirmek amacıyla, iç hastalıkları içinde bir bölüm olan kardiyolojiyi “Kardiyoloji Bilim Dalına” dönüştürme çabalarında büyük emeği olan ve Türk Kalp Vakfı’na değerli hizmetleriyle katkılarda bulunan merhum Prof. Dr Necati Sırmacı anısına, “Türk Kalp Vakfı Prof. Dr Necati Sırmacı 50. Yıl Kardiyoloji Araştırma Ödülü” adıyla bir yarışma düzenlendiğini belirten Kenan Güven; seçkin kardiyolog ve cerrahlardan oluşan, alanlarında uzman isimlerinin yer aldığı 10 kişilik bir jüri tarafından seçilecek yarışmacıya ödülü, 17 Ekim gecesi verileceğini sözlerine ekledi. Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrasının sahne alarak bu özel gecede destek vereceğini belirten Başkan Kenan Güven; “Her kalp atışı önemlidir, hiçbir anı kaçırmayın. Hemen şimdi harekete geçerek kendiniz ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilirsiniz. Türk Kalp Vakfı dün olduğu gibi, bugün de yarın da daima kalplerinizi korumaya ve yanınızda olamaya devem edecektir. Herkese iyi kalpli yarınlar diliyoruz… Nice 50 yıllara hep birlikte…” diyerek herkesi iyi kalpli olmaya davet etti.