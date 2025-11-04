FARUK MALİK

Türk Kalp Vakfı’nda uzun yıllar boyunca Sayman ve Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuş, Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Kenan Güven, ekim ayı sonunda gerçekleştirilen “Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı”nda yeniden seçilerek tekrar başkan oldu.

Kenan Güven başkanlığındaki Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz

Başkan Yardımcıları: Ali Cem Duran, Serdar Çiloğlu

Genel Sekreter: Gül Taştaban

Sayman: Betül H. Mermertaş

Üyeler: Prof. Dr. Türkan Ertuğrul, S. Nur Sırmacı, Hayriye Midillioğlu, Prof. Dr. Bilgin Giray, N. Mine Berkan, M. Sedat Özsoy, Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Şeref Dil ve Av. İbrahim K. Kadirbeyoğlu.

Kendisine oy veren tüm Mütevelli Heyet Üyelerine teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Kenan Güven; “1975 yılında kurulmuş olan Vakfımızın 50. Yılı nedeniyle, siz değerli Mütevelli Üyelerimizin hiçbir zaman esirgemediği destek, emek, özveri ve çabalarıyla 50 yıldır ‘İyi Kalpler için Hep birlikte’ çıktığımız bu yolda yürümeye hep birlikte devam ediyoruz” dedi.

Güven şunları söyledi:

“Halkımızı bilgilendirmek ve kalp hastalıklarının önemini ve korunma yollarını anlatmak amacıyla, kurdukları hayallerinin peşinden gitmeye karar veren değerli kurucularımızın inşa ettiği ve kurulduğumuz tarihten bugüne kadar geçen 50 yıllık sürede, görev yapan Vakıf Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Türk Kalp Vakfını yükselterek bugünlere geldik. Bugün bizler onların kurduğu yapının en üstünde olan yöneticiler olarak, bu konuda daha geniş alanları görme imkanını bulmuş bulunuyoruz. Yeni dönemimizde, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber yarım asırlık bir geçmişe sahip Vakfımızın, daha da ileriye gitmesini sağlamak amacıyla, bizlere büyük güç katan ilgi ve desteklerinizle ilerleyerek gideceğimiz bu yolda, hep birlikte yürüyerek dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."