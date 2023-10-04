Türk Kalp Vakfı’ndan ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği

FARUK MALİK

Kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi nedenlerden yılda 20 milyondan fazla ölüme sebep olan kalp damar hastalıkları dünyanın bir numaralı problemi. Türk Kalp Vakfı olarak amacımız dünyanın en büyük problemi olan kalp damar hastalıklarını durdurmak en aza indirmektir.

Türk Kalp Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kalp damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla 24’üncüsünü organize ettiği Dünya Kalp Günü’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek halkı bilinçlendirme çalışması yaptı..

Bu kapsamda organize edilen, Sarıyer Belediyesi destekleri ile “Kalbin İçin Olta At” etkinliği Sarıyer’de yağmurlu bir günde gerçekleştirildi.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven; “Vakfımız bugünde; okullar, üniversiteler, spor kulüpleri, çeşitli işyerleri ve halkımızla bir araya gelerek kalp damar hastalıkları konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaktadır.

Sarıyer Belediyesi destekleri ile yapılan bu etkinlikte de halkla bir araya gelerek mesajlarımızı onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu değerli katıklarından dolayı başta Sarıyer Belediye Başkanı Sn. Şükrü Genç olmak üzere etkinlikte emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara kalpten teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Sn. Şükrü Genç de “Kalp sağlına dikkat çekmek için bir araya gelinen etkinliğe katılan, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Kalp sağlığının önemine vurgu yaptı.

Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç, “%80 oranında önlenebilen kalp damar hastalıkları için, yaşam tarzımızda, küçük değişiklikler yaparak, sağlıklı ve dengeli beslenerek, fiziksel harekete önem vererek, sigarayı hayatımızdan çıkararak, stresi iyi yöneterek kalp sağlığımızı koruyabilir, kalp damar hastalıklarını önleyebilir, daha kaliteli bir yaşam seviyesine kavuşabiliriz” dedi.

Yağmurlu bir günde gerçekleşen ve balık ikramının yapıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Üst Foto: Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç

Üst Fotoğraf: Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven