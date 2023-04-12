Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına itti. Sahil Güvenlikten bir günde iki operasyon

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisinde toplam 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

BİR GÜNDE İKİ OPERASYON



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan günü Dikili ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 3 can salı ve 1 lastik bot içerisinde toplam 68 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.



Aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), hareketli lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.