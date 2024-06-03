Türk karatesi yeniden zirvede

Kaynak: Haber Merkezi
Türk karatesi yeniden zirvede

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenen 28.Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası büyük bir başarıyla tamamlandı.

RECEP ÇINAR

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenen 28.Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası büyük bir başarıyla tamamlandı.

12 ülkeden 1657 sporcunun katılım sağladığı Şampiyonada Türkiye, 14 altın, 17 gümüş ve 32 bronz madalya kazanarak toplamda 63 madalyayla genel klasmanda birinci sırada yer aldı.

Şampiyona sonunda mutluluğunu dile getiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, “Böylesine önemli ve kalabalık bir şampiyonayı yüzümüzün akıyla tamamlamaktan oldukça mutluyuz. Bu başarı, sporcusunu evladından ayırmayan kulüp/dojo antrenörlerimizin, teknik kurulumuzun, yurdumuzun dört bir yanından gelen antrenörlerimizin, adaletli maç yönetimiyle örnek olan hakemlerimizin, organizasyon kurulumuzun ve mücadele hırsını bizlere derinden hissettiren tüm sporcularımızın başarısıdır.

Madalya alsın almasın tatamiye çıkma başarısını gösteren tüm sporcularımızı kutluyor, hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu büyük başarıyı canı gönülden kutluyorum. Bu başarı Türk Karatesinin başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

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