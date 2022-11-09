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Son Dakika... Türk kayığı İğneada açıklarında mayına çarptı

Türk kayığı Kırklareli'ne bağlı İğneada açıklarında mayına çarptı. Habertürk'te yer alan habere göre yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:12
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Türk kayığı Karadeniz'de bulunan İğneada açıklarında mayına çarptı

Son Dakika... Türk kayığı İğneada açıklarında mayına çarptı
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Kırklareli'nin İğneada açıklarında, Karadeniz'de bulunan bir Türk kayığı mayına çarptı.

Habertürk'te yer alan habere göre yaşanan patlamada ölü ya da yaralı bulunmazken, yetkililere olayla ilgili bilgi verildi.

İğneada Liman Başkanlığı'na dayandırılan habere göre teknenin çektiği boş kayığın mayına çarptığı öğrenildi. Konuyla ilgili sahil güvenlik ve Türk Radyo'nun bilgilendirildiği edinilen bilgiler arasında.

Mayın çarpan geminin Ahmet Mollaoğlu 2 adlı yedek tekne olduğu öğrenildi.

GEMİ YEDEĞE ALINDI

Mayın patlaması sonrası su almaya başlayan tekne, yakın tekneler tarafından yedeğe alındı.

Tekne şu an an İğneada Limanı’na götürülürken Sahil Güvenlik botları da olay yerine geldi.

"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Türk denizci ve kaptan Mustafa Can da sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaşarak tepki gösterdi.

Mustafa Can, "Kendi halinde balık avlayan teknelerimize mayın çarpıyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

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Ozan AYDEMİR
9.11.2022 20:49
Savaş kötüdür illaki pisligi herkese bulaşır  
 
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