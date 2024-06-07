Türk kimya devi iflasın eşiğinde. Kimse tahmin etmiyordu sektörde bomba etkisi yaptı

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
Türk kimya devi iflasın eşiğinde. Kimse tahmin etmiyordu sektörde bomba etkisi yaptı

Ekonomik kriz Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Büyüklü küçüklü şirketler ya konkordota talep ediyor ya da iflasını açıklıyor. Niğde ve Gebze tesislerinde 9 yıldır üretim yapan Türk şirketi Winner Kimya iflasın pençesinde.

Kimya sektörünün önemli isimlerinden biri olan Winner Kimya Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflasla boğuşuyor. Sektörün önce kuruluşlara arasında gösterilen ve 2015 yılında kurulan şirketin, Niğde ve Gebze'deki tesislerinde üretimini sürdürdüğü belirtildi.

Maddi imkansızların üstesinden gelemeyen Murat Ertay ve Tuğba Çetin hem kendileri hem sahip olduğu şirketler için konkordato talep etti.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, davacılar Murat Ertay, Tuğba Çetin, Marmara Kalsit ve Madencilik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ile Winner Kimya Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebi üzerine 3 ay geçici mühlet verdi. Karar, 3 Haziran 2024 saat 11:00'den itibaren geçerli olacak.

Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile itiraz edebilir.

Ön inceleme duruşmasının 2 Eylül 2024 günü saat 14:00'te yapılacak. Bu duruşmada, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve alacaklıların itirazlarının dinlenmesi bekleniyor.

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