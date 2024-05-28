Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber

Milli sporcumuz Selin Hürmeriç, Türkiye'yi Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda temsil ediyor.

Yunanistan'ın Atina Atina kentinde 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda, Hürmeriç gururumuz oldu ve Avrupa şampiyonu olarak unutulmaz bir zaferin altına imzasını attı.

AVRUPA'DA ZİRVEDE!

Yarışmada 187 yarışmacıyı geride bırakan Selin Hürmeriç, teknik figür kategorisinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Performansıyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında artistik yüzme alanında ses getirdi.

BAŞARISININ ARKASINDAKİ İSİMLER

Selin'in bu olağanüstü başarısının arkasında, kendi azmi ve disiplini kadar, antrenörleri Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın emekleri de yatıyor. Onların rehberliğindeki sıkı çalışmalar sayesinde Hürmeriç, hedefine ulaşarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı.