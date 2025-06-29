Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi Hasan Dağı'nda kayboldu

Aksaray’da bulunan Hasan Dağı’na hafta sonu kamp ve doğa yürüyüşü için gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, tırmanış sırasında kayalıklardan düşerek yaralandı. Başkan Sılay ile birlikte dağa çıkan KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı ile iki kişi daha dağda yönlerini kaybederek kayboldu.

4 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Toplam 4 kişilik gruptan haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler hem karadan hem de havadan çalışmalara başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri helikopter de arama faaliyetlerine destek veriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

AFAD ve UMKE ekipleri dağa tırmanarak olası temas noktalarını tarıyor. Aynı zamanda termal görüntüleme ve koordinat takibi gibi teknolojik araçlar da kullanılarak arama faaliyetleri yürütülüyor. Yetkililer, yaralı olabileceği değerlendirilen Sılay’ın bir an önce bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi makamlar henüz detaylı bir açıklama yapmazken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.