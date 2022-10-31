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Türk Kızılay personel alacak

Türk Kızılay bünyesine personel alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:50
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Türk Kızılay personel alacak

Türk Kızılay personel alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Araştırma ve Geliştirme Uzmanı - Makine Mühendisi (Çadır A.Ş.) alımı ile İnsan Kaynakları Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) alımı başvuruları için yeni ilanlar yayımlandı.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi ( Kamu Yönetimi/İşletme/Maliye) mezunu olmak, Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Bordro Uygulamaları bilen, Ms Office Programlarını bilen, Çalışma Mevzuatını bilen, Özlük uygulamaları, işe alım, işten ayrılış prosedürlerine hakim, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlara hakim, Organizasyonel yapı, davranış ve şirket kültürünü analiz etme yetisine sahip, SAP HR modülü kullanım bilgisine sahip, Oryantasyon ve Eğitim yönetimi bilgisi olan, Problem çözme bilgi ve becerisine sahip, Proaktif düşünebilen, Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama süreçlerini bilen adaylar başvurabilir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME UZMANI - MAKİNE MÜHENDİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Makine Mühendisliği veya ilgili teknik mühendislik bölümlerinden mezun, Şirketlerin Ar-Ge / Mühendislik departmanlarında en az 5 yıl çalışmış, İyi derecede İngilizce bilen, Teknik şartname ve ihale dokümanlarını okuma, anlama ve yorumlama tecrübesine sahip, Montajlı ürün tasarlama ve parçaların (sac, plastik, metal, kompozit vb.) imal ettirilmesi konusunda deneyim sahibi, Malzeme bilgisi ve tecrübesi olan, Reçete hazırlama ve maliyet analizi yapma tecrübesine sahip, AutoCad, Solidworks ve Sketch-up gibi tasarım programlarını iyi derecede kullanabilen, Tercihen SAP ERP programı hakkında bilgi sahibi, İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bilgi sahibi, Aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat kısıtlaması olmayan, Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar başladı.

Araştırma ve Geliştirme Uzmanı - Makine Mühendisi (Çadır A.Ş.) alımı için başvurular 26 Kasım’da, İnsan Kaynakları Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) alımı için başvurular 28 Kasım’da sona erecek.

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