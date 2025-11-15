Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Faruk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük insani krizin yaşandığı Sudan'da Türk Kızılay'ın, ed-Debbe şehrindeki el-Affad mülteci kampında 500 gıda kolisi ve 655 bebek maması kiti dağıttıklarını belirtti.

Yardım çalışmalarının Sudan Kızılay'ı ile işbirliğinde yürütüldüğü bilgisini paylaşan Aksoy, Kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrindeki toplam 185 kampta Faşir'den on binlerce kişinin bulunduğunu aktardı.

Aksoy, Türk Kızılay'ın, Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyası ile faaliyetlerine devam ederek ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdüreceğini vurguladı.

- Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.