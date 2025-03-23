Türk Kızılayı Sakarya Şubesi başkanı güven tazeledi

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Cevdet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Toplantıda Kızılay Sakarya Şubesi'nin son 3 yıllık icraatlarından bahseden Koç, şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı. Koç, şehirdeki yetim, öksüz ve engelli bireylerle birçok gururlandırıcı işlere imza attıklarını kaydederek, "Biz bu işi sevdik, bu işi gerçekten aşk ile yapılınca yorulmuyorsun, yaptıkça kendinizi içinde bulduğunuz bir iş. Ekibimiz, gençlerimiz bu işle her gün yeni bir hikaye yazıyor" dedi.