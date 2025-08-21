Türk Kültüründe Deve

Türkler en eski devirlerden beri devecilikle ilgilenmiş, Oğuzlar zamanında çift hörgüçlü Orta Asya develerinin buhur adı verilen erkeği ile tek hörgüçlü Arap develerinin dişisinin çiftleşmesi ile Türkmen devesi olarak adlandırılan eşya taşıma işlerinde kullanmak üzere, güçlü kuvvetli, sabırlı ve dayanıklı yeni bir deve türü bile yetiştirmişlerdir.[1]

Deve, ipek yolu üzerinde ve çölde yaşayan Türk boyları arasında önemli bir yere sahiptir. Söz konusu hayvan, özellikle Türkmen, Kazak, Kırgız ve Uygur Türklerinin yaşamlarının ve kültürlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Deve; eti, sütü, derisi ve yünüyle göçebe kültürün zenginlik göstergesidir. Deveden yararlanan Orta Asya Türk boylarının başında yaşadıkları coğrafyanın büyük bölümü çöl oluşu nedeniyle Türkmenler gelir.

Türklerin İslamiyet öncesinden itibaren hayatında yer alan ve mitolojik bir özelliği olan kutsal hayvanlardan biri olarak da sayılan devenin Türkmen inanışındaki piri Veyis Baba’dır. Aslında Veyis Baba, tarihi bir şahsiyet olup, Yemenli Müslüman deve çobanı, Veysel Karanî’dir. İslamiyeti seçmiş Türk boylarında Hz. Muhammet’e duyduğu sevgi ile şöhret bulmuş Veysel Karanî çok ilgi görmüş, deve çobanı olduğu için develerin iyesi (koruyucusu) sayılmıştır. Birçok Türk boyunda iye işlevi ile görülen Veysel Karanî adı, Türkmenlerde Veyis Baba, Kırgızlarda Oysul Ata ve Kazaklarda Oysıl Qara şeklinde kullanılır. Türk dünyasında develerin koruyucusu olarak Veyis Baba’nın adı ve temel işlevi hemen hemen aynıdır.

Türkmen’i devesiz düşünmek mümkün değildir. Türk kültüründe önemli bir yeri olan deve sözcüğü “düye” adı ile anılırken; dişi deveye “maya”, erkek deveye “buğra” ve deve yavrusuna da “köşek” adı verilmiştir.

Anadolu’da deve kültürünün özenle yaşatıldığı yörelerden Alanya’da Devenin çiftleşmesi “bastırmak”, devenin hamile kalması “gayma”, düşük veya ölü doğum yapması “bırakmak”, doğurması ise “bodlamak” fiilleri ile ifade edilir.[2] Melez olan erkek deveye “Beserek”, iki ya da üç yaşındaki erkek deveye “daylak”, çift hörgüçlü tüylü erkek deveye , “buhur”, iki ile yedi yaş arasındaki erkek deveye de “girinci” ya da boz deve denir. Boz devenin yedi yaşından sonra aldığı isim ise “lök” sözcüğüyle karşılanır. Lök deve Alanya Yörükleri arasında melek, evliya olarak nitelendirilir. Lök deve on yaşından sonra koca deve olarak isimlendirilir. Lök devenin çıkardığı ses halk takviminde mart soğuğunun geldiğini gösterir. “Lök öttü martın dokuzu geldi, denilir. Mart dokuzu kışın son günleridir. Mart dokuzu geldiğinde lök kızan olur. [3]

Yörükler arasında beserek ve maya deve zenginlik işareti sayılır. Göçünde beserek ve maya deve olanın zengin olduğu söylenir. Yaşamlarına önemli bir destek ve besin kaynağı olan deve, bir kısım Türk dünyası boylarının ortak kültür değerleridir.

Türkmenlerin hayatında iki hayvanın çok önemli yeri vardır. Bunlardan biri at, diğeri devedir. Deve, Türkmen kültüründe bereketin sembolüdür. “Arvana” adı verilen tek hörgüçlü Türkmen develeri, kuma batmayan yastık gibi geniş ayak tabanlarıyla çölde yavaş yavaş nazik adımlar atarak hareket etmeleriyle, çölde çalılardan, tuzlu çöl bitkileriyle beslenmeleri ve tuzlu su içmeleriyle ünlüdürler. Deve, yaşamın önemli bir vasıtası ve besin kaynaklarından biridir. Arvana cinsinden olan bir deve, yılda 2000-4000 litre süt verir ve 30-35 yıl yaşar.

Türkmen inanışında deve dünyanın zenginliği, eti hastalıklara şifa, sütü özellikle mide rahatsızlıklarına dermandır. Düğünlerin ve eğlencelerin vazgeçilmez etkinliklerinden biri de deve güreşleridir.

Deve sütünden elde edilen işlenmiş ürünler, inek sütünden elde edilenlere göre üç kat daha fazla çeşitli vitaminler içermekte oluşu, deve tüyünden yapılmış tekstil ürünlerinin de, yumuşak dokusu ve toz zerrelerini uzaklaştırması özelliği ile üst solunum yolu hastalığı olan kişiler tarafından kullanılması; ayrıca, deve yününün içerdiği Lanolin, dolaşım sistemi üzerinde yararlı etkisiyle sinir gerginliğini azaltıp, kas ve iskelet sistemindeki rahatsızlıkların etkisini azaltması nedeniyle de önerilmektedir. Kur’an’da deveyle ilgili geçen ayetler, Hz. Peygamber döneminde devenin aktif kullanılması ve bir dönem hac görevinin develerle yapılması, fazla yük taşıyabilmesi, susuzluğa ve sıcağa dayanıklı hayvan olması gibi özellikleri de Türkler arasında devenin önemini artırmıştır.

Göktürkler zamanından kalan kaya resimlerinde, deve figürleriyle karşılaşılması Türklerin deveye verdiği önemi göstermektedir.[4] Ayrıca Yenisey Vadisi’ndeki bazı mezar taşları üzerinde at vb. hayvan motiflerinin yanı sıra deve motiflerine de yer verilmiştir.[5] Yine İslamiyet öncesinde şamanlar, deveyi “ongun” olarak nitelendirip manevi yolculuklarında ulaşım aracı olarak kullandıkları kayıtlarda yer almaktadır.[6]

Günümüzde Türkiye'de yetiştirilen develerin çok az bir kısmı Antalya, Mersin ve Muğla’da göçer halde yaşayan Yörükler tarafından yük hayvanı olarak kullanılmaktadır. Develerin geri kalan çok büyük bir kısmı ise deve güreşleri amacıyla yetiştirilmektedir. Çünkü, düğünlerin ve eğlencelerin vazgeçilmez etkinliklerinden biri de deve güreşleridir. Hakas Türklerinde deve güreşini temsil eden bir taş kütlenin bulunuşu Türkler arasında Türkler arasında en az iki bin yıl önce deve kültürü olduğu ve deve güreşleri yapıldığı saptanmıştır.