1960’da Yozgat'ta doğan Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, 1984’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü bitirmiş, 1987’de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Abdurrahman Güzel danışmanlığında hazırladığı “Yozgatlı Hüznî Divanı (Tahlil-Metin)” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 1991’de de aynı anabilim dalında Prof. Dr. Umay Günay danışmanlığında “Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü-Bugünü ve Nazi” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

1985-1988 arasında Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesinde Folklor Araştırmacısı olarak görev yaptığı zamandan beri tanıdığım Oğuz, 1988’de Gazi Üniversitesi TDE Bölümüne Araştırma Görevlisi olmuş, 1992’den itibaren akademik hayatına Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde devam etmiş, 1995 yılında “Âşık Efgan Hikâyesi” adlı çalışmasıyla doçent olmuş, 2002’de profesör unvanını almıştır.

2003 yılında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezini kurarak Merkez Müdürlüğünü üstlenmiştir. 2018’de TBMM’de kabul edilen kanuna göre bütün birim ve görevleriyle birlikte Gazi Üniversitesinin bölünmesiyle kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmiştir. Ayrıca Oğuz; Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tunus 9 Nisan Üniversitesi, Kartaca Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Kazakistan Al Farabi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Öcal Oğuz, UNESCO bünyesinde düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Korunması Sözleşmesi Hazırlık Çalışmaları, Hükümetler Arası Uzmanlar Toplantıları, UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin (KİFAÇ) Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Hazırlık Çalışmalarında Hükümetler Arası Uzmanlar Toplantılarına Türkiye Uzmanı olarak katılmıştır.

2006-2010 arasında ise UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetler Arası Komitesi’nde ve 2008-2010 arasında UNESCO SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi Hükümetler Arası Komitesi İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesine aday gösterilen dosyaları İnceleme Grubunda görev yapmıştır.

2003 ve 2011 yılları arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda (UTMK) SOKÜM İhtisas Komitesi Başkanlığı, Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, UTMK Başkan Vekilliği gibi pek çok görev üstlenen Oğuz, 2011 yılında UTMK Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş olup hâlen bu görevi yürütmektedir.

Müzecilik, sivil toplum kuruluşları, UNESCO kürsüleri gibi pek çok başlık altında yürüttüğü araştırmalar, uygulamalar ve politika önerileriyle Türkiye’de SOKÜM alanının kurumsallaşmasına öncülük etmiştir.

2002 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Türkiye’de Halk Bilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu ile 2004 yılında gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumunun organizasyonuna öncülük ederek, halk bilimi müzeciliği ile SOKÜM’ün müzelerde temsil edilmesi konularını Türkiye’de akademik tartışmanın gündemine taşımıştır.

Oğuz’un bu öncülüğü, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Türkiye’nin ilk Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nin kurulmasıyla kurumsal bir karşılık bulmuştur.

Oğuz’un, 2013’te Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Projesinin de yürütücülüğünü üstlenmesiyle Türkiye’nin ilk özel SOKÜM müzesi niteliğini taşıyan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ziyarete açılmıştır.

2016’da Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras alanındaki ilk kürsüsü olan Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü”nün kuruluşuna öncülük etmiştir.

Üniversite bünyesinde yürütülen pek çok bilimsel araştırma projesinin yürütücülüğünü yapan M. Öcal Oğuz, UNESCO bünyesinde Makedonya-Türkiye Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2008-2009), Bulgaristan-Türkiye Ortak Müzik Kültürü Projesi (2009-2010), Romanya-Türkiye Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2011-2012), Kazakistan-Türkiye Ortak Müzik Kültürü Projesi (2012-2013), Azerbaycan-Türkiye El Sanatları Geleneğinin Aktarımında Kadının Rolü Projesi (2012-2013), Türkiye-Macaristan Geleneksel Mutfak Etkileşimi Projesi (2016), Türkiye-Moldova Geleneksel Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2021-2023) adlı projelerin yürütücülüğünü yapmıştır. Ayrıca çeşitli üniversite ve kamu kurumlarıyla Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü I, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Anadolu Masalları, Anadolu Çocuk Oyunları, Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Projesi gibi pek çok projede yürütücü ve alan editörü olarak görev almıştır.

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, halk bilimi ve somut olmayan kültürel miras alanlarında yazarı veya editörü olduğu 58 kitap; 150’ye yakın makale ve çoğu uluslararası olmak üzere bilimsel toplantıda sunulmuş 50 civarında bildirisi, pek çok kitap bölümü ve ansiklopedi maddesiyle Türkiye’de alanın önemli akademisyenlerindendir.

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Türkiye’de hem halk biliminin akademik disiplin olarak güçlenmesine hem de somut olmayan kültürel mirasın kurumsal temellerinin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamıştır. M. Öcal Oğuz’un editörlüğünü yaptığı Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Türkiye’de halk edebiyatı alanında hem lisans hem de lisansüstü düzeyde en çok başvurulan temel kaynaklardan biridir.

Yine ilk baskısını 2013 yılında yapan Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? adlı kitabı, Türkiye’de SOKÜM kavramının temel çerçevesini oluşturması açısından öncü kabul edilen eserlerden biridir. UNESCO Sözleşmesi, koruma yöntemleri ve uygulama alanları gibi konuları ele alarak pek çok akademik çalışmaya kaynaklık etmiştir.

2019 yılında yayımlanan Paldır Kültür Kentleşmeler adlı kitabı ise M. Öcal Oğuz’un kentleşme ve kültürel dönüşüm ilişkisini ele aldığı önemli eserlerinden biridir. Türkiye’de hızlı kentleşmenin kültürel dokuda yarattığı kırılmaları halk bilimsel bir bakış açısıyla ele alan kitap hem kavramsal hem de gözleme dayalı açıklamalar sunarak literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca, Aralık 2025’te 148. sayısı yayımlanacak olan Web of Science kapsamındaki A&HCI ile SCOPUS gibi uluslararası ve TÜBİTAK/ULAKBİM gibi ulusal on iki indeks tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi’nin 1989 yılından bu yana editörlüğünü yürütmektedir.

Türk Eğitim-Sen ve Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından Dede Korkut Onur Ödülü (2018), Isık-Göl Kasım Tınıstanov Üniversitesi tarafından Manasın Mirasçıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (2018), TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından TÜRKSOY 25. Yılı Madalyası (2019), Uluslararası Türk Akademisi tarafından Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (2019), Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından Bilge Tonyukuk Türk Dünyasına Hizmet Ödülü (2020), Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından Türk Dünyası Hizmet Ödülü (2020), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Eğitim Ödülü (2021), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından Zafer Bilim Ödülü (2022), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından Onur Ödülü (2024), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından Ziya Gökalp Türk Kültürü Ödülü (2024) gibi pek çok ödüle layık görülen M. Öcal Oğuz, 2024 yılında kısa adı TÜBA olan Türkiye Bilimler Akademisine Şeref Üyesi seçilmiştir.

Akademik hayatı boyunca 39 yüksek lisans ve 23 doktora tezinin danışmanlığını yürüten değerli dostum Prof. Dr. Öcal Oğuz’un, başarılarının daim, kaleminin kavi olmasını dilerim.