Türk kulüplerinin Avrupa hasılatı belli oldu: En çok hangisi kazandı?

Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarında kazandıkları para belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ter döktü.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys'a elenerek Avrupa Ligi'ne gelen Galatasaray grup aşamasını 14'üncü sırada bitirdi. Sarı kırmızılılar Play-Off turunda ise AZ Alkmaar'a elenerek kupaya veda etti.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne gelen Fenerbahçe lig etabını 24'üncü sırada bitirdi. Play-Off turunda Andarlecht'i eleyen Fenerbahçe ise son 16 turunda Rangers'a elenmişti.

Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde lig etabını 28'inci sırada tamamlayarak üst tura çıkamadan elenmişti.

Başakşehir de Konferans Ligi'nde lig etabını 26'ncı sırada bitirerek turnuvaya veda etmişti.

Football Meets Data'nın verilerine göre Türk takımlarının bu performanslarla Avrupa kupalarından elde ettikleri gelir şöyle oldu:

Galatasaray: 18.4 milyon Euro

Fenerbahçe: 15.9 milyon Euro

Beşiktaş: 10.7 milyon Euro

Başakşehir: 7.4 milyon Euro