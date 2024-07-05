Türk kuruyemiş devi her çalışanına 36 bin TL promosyon verecek. 1300 işçi sevinçten havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türk kuruyemiş devi her çalışanına 36 bin TL promosyon verecek. 1300 işçi sevinçten havalara uçtu

Aydın merkezli Tuğba Kuruyemiş 1300 civarındaki çalışanına toplamda 48 milyon lira promosyon dağıtacağını açıkladı. Paranın maaş anlaşması kapsamında bankadan elde edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuruyemiş devleri arasında yer alan ve ülke genelinde 120 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş bünyesinde çalışan 1300’ün üzerindeki personeline toplamda 48 milyon TL’lik promosyon dağıtacağını açıkladı.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Son 30 gündür banka banka dolaştık. Görüşmeler yaptık. En yüksek tutarı veren özel bir bankayla el sıkıştık. Maaş anlaşması sonucu 48 milyondan fazla bir tutarın tamamını çalışanlarımız arasında paylaştıracağız. Bu da her çalışan 36 bin TL civarında kazanç elde edecektir" diye konuştu.

Tonkul "Bu kapsamda mesai arkadaşı olarak gördüğümüz Tuğba Kuruyemiş çalışanı herkesin hesabına ek olarak 36 bin TL promosyon yatırıyoruz. Bu açıklama, Tuğba Kuruyemiş çalışanları ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı" dedi.

Bir çalışan da "Böyle bir parayı alacağımızı öğrenince piyangodan para çıkmış gibi sevindim. İnanın bir ihtiyacımı karşılar. Bu devirde kimse çoğunluk işçisine dağıtmak yerine bu tutarı kendisine de alabilirdi" yorumunu yaptı.

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