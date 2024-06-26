Türk Lirası mevduat ilk kez 10 trilyon liraya aştı

TL'de rekor mevduat artışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK açıkladı. Türk lirası mevduatlarında rekor artışla birlikte seviye ilk kez 10 trilyon lirayı aştı.

BDDK'nın açıkladığı bankacılık sektörünün haftalık verilerine göre TL mevduatları 10 Trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükselerek, tarihi bir rekorda imza attı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam rakam 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya çıktı. BDDK verilerine göre toplam TL mevduat oranı da yüzde yüzde 63 oldu.