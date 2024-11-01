Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı Şenol Babuşcu: Böylece faiz indirim yapılmış oldu

Kararın ardan ilk eleştiri yorumu ünlü ekonomist Şenol Babuşcu'dan geldi. 'Faizden alınan gelir vergisi stopajı kısa vadelerde yüzde 7.50’dan yüzde 10’a çıkarıldı' diyen Şenol Babuşcu "Faizden alınan gelir vergisi stopajını yükseltme ile fiilen faiz indirimi yapılmış oldu…" dedi.

STOPAJ ORANLARI ARTIRILDI

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesine yönelik yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı.

6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.

Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi.. Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında vadesine göre yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yer alan 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, oranlar şu şekilde;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 10'a,

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1-22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibareleri "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir. b) Birinci fıkrasında düzenlenen; (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Ayı Kararın geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Kararın;

a) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/11/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kår payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kår payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 1/11/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.