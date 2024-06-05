Türk Lirası'nda yıllar sonra bir ilk. En son 2021'de görüldü

Türk Lirası reel döviz kuru endeksine göre, Türk Lirası, Mayıs ayında %2.8 oranında artışa gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından yayımladığı verilere bakıldığında, reel efektif döviz kuru endeksinin Mayıs ayında TÜFE bazında 61.46 puan olduğu hesaplandı.

Bu verilere göre, Türk Lirasnda 2021'den bu yana son 3 yılın en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

Nisan ayına ilişkin olarak ise, TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi önceki verilere göre revize edilerek 59,81 puana çıkarıldı.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında %1,2'lik bir artışla 93,66 puana yükseldi. Bir önceki ayın endeksi ise, önceki verilere göre revize edilerek 91,64 puandan 92,56 puana çıkarıldı.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 48,23 puandan 49,57 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi ise 69,07 puandan 70,96 puana yükseldi.

REEL EFEKTİF KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan bir sepete göre Türk Lirası (TL)'nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurunun yükselişi, Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor. Bununla birlikte Türk mallarının da yabancı mallara karşın fiyatlarının arttığı görülüyor.