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Türk lirasını klozete adan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından hakim karşısına çıktı, adli kontrol şartı kaldırıldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:48
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Türk lirasını klozete adan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında

Türk lirasını klozete adan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakim karşısında
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DHA'nın haberine göre Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan ve hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ilk kez hakim karşısına çıktı. Mika Can Raun savunmasında, "Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun (Mikail Can Kurnaz) ve avukatı katıldı.

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN YAPTIM"

Sanık Mika Can Raun savunmasında, "Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

Mahkeme sanık Mika Can Raun'un adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

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