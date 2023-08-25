Türk lise öğrencisine "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda ödül

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü tarafından düzenlenen "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler üstün başarı ödülüne layık görüldü.

KAYNAK: AA
Türk lise öğrencisine "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda ödül

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute - SIWI) tarafından düzenlenen "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler üstün başarı ödülü aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SIWI her yıl "Dünya Su Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Her yıl su alanında, dünyanın en prestijli ödülü ve suyun Nobel'i olarak kabul edilen "Stockholm Su Ödülü" ve "Stockholm Gençler Su Ödülü" veriliyor.

Stockholm Gençler Su Ödülü yarışması "15-20 yaş arası lise öğrencilerine yönelik yapılıyor. Yarışma ile dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek bağlamında, gençlerin su konularına ilgilerini artırmak ve ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesi amaçlanıyor.

turk-lise-ogrencisi-stockholm-gencler-su-odulu-yarismasinda-odul-ald-yenicag1.jpg

Yarışmada, Stockholm Gençler Su Ödülü, Üstün Başarı Ödülü ve Halk Oylaması kategorilerinde ödüller veriliyor.

Türkiye yarışmaya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 2007'den beri katılım sağlıyor. DSİ her yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile "Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması" düzenliyor.

DSİ'nin oluru ile belirlenen 5-9 kişiden oluşan ulusal bir jüri ile başvurular değerlendiriliyor ve birinci seçilen proje Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda ülkeyi temsil ediyor.

Bu çerçevede bu sene yarışmaya İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler "Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler İle Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem" konulu projesi ile katıldı.

31 ülkeden 45 öğrencinin yer aldığı Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışmasında ülkeyi temsil eden Dedeler'in projesi "üstün başarı ödülü"ne layık görüldü ve Dünya Su Haftası katılımcıları ve jüri üyeleri tarafından büyük ilgi gördü.

turk-lise-ogrencisi-stockholm-gencler-su-odulu-yarismasinda-odul-ald-yenicag.jpg

turk-lise-ogrencisi-stockholm-gencler-su-odulu-yarismasinda-odul-ald-yenicag3.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber Spor
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek Ekonomi
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı Güncel
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu Spor
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim Sağlık
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim
Rizespor'a Macar stoper Spor
Rizespor'a Macar stoper