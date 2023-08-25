Türk lise öğrencisine "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda ödül

Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (Stockholm International Water Institute - SIWI) tarafından düzenlenen "Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması"nda İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler üstün başarı ödülü aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SIWI her yıl "Dünya Su Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Her yıl su alanında, dünyanın en prestijli ödülü ve suyun Nobel'i olarak kabul edilen "Stockholm Su Ödülü" ve "Stockholm Gençler Su Ödülü" veriliyor.

Stockholm Gençler Su Ödülü yarışması "15-20 yaş arası lise öğrencilerine yönelik yapılıyor. Yarışma ile dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek bağlamında, gençlerin su konularına ilgilerini artırmak ve ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmada, Stockholm Gençler Su Ödülü, Üstün Başarı Ödülü ve Halk Oylaması kategorilerinde ödüller veriliyor.

Türkiye yarışmaya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 2007'den beri katılım sağlıyor. DSİ her yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile "Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması" düzenliyor.

DSİ'nin oluru ile belirlenen 5-9 kişiden oluşan ulusal bir jüri ile başvurular değerlendiriliyor ve birinci seçilen proje Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda ülkeyi temsil ediyor.

Bu çerçevede bu sene yarışmaya İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler "Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler İle Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem" konulu projesi ile katıldı.

31 ülkeden 45 öğrencinin yer aldığı Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışmasında ülkeyi temsil eden Dedeler'in projesi "üstün başarı ödülü"ne layık görüldü ve Dünya Su Haftası katılımcıları ve jüri üyeleri tarafından büyük ilgi gördü.