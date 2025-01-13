Türk Milleti adına TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımı Türk Milleti adına tarihe not düşerek sormak istiyorum.

1-) Yasadışı, terör örgütü PKK/KCK örgütünün kurucusu ve yöneticisi teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında bundan tam 15 yıl önce, dönemin Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. Madde ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ısrarlı şikayetler üzerine başlatılan, 2010/521 Hazırlık Sayılı KCK Kuruculuğu ve Yöneticiliği iddialı soruşturma niçin tam 15 yıldır sonuçlandırılmamıştır?

2-) Belirtilen İstanbul TMK Savcılığı'nın 2010/521 Hazırlık Sayılı KCK Kuruculuğu ve Yöneticiliği Soruşturması 3 yıl boyunca sonuçlandırılmaksızın bekletildikten sonra belirtilen soruşturma kamuoyu gündeminde yer alarak 09.07.2013 tarihinde bir Meclis Soruşturma Önergesine konu olunca apar topar aynı gün verilen bir yetkisizlik kararı ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş ve burada da yaklaşık 2 yıl kadar bekletildikten sonra 2015/16214 Hazırlık Sayısı verilerek bu kez de, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tam 10 yıldır açık halde bekletilmeye alınmış ve hala dahi sonuçlandırılmamıştır.

3-) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki 2015/16214 Sayılı soruşturmayı 10 yıldır sonuçlandırmayan ilgili ve sorumlu savcılar hakkında bugüne kadar herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4-) Sonuç olarak, teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında tam 15 yıldır ısrarla sonuçlandırılmayan soruşturmanın derhal sonuçlandırılması için ne beklenilmektedir?

5-) Bahsedilen soruşturma katalog suçu olması nedeniyle tutuklama gerektirdiği için, teröristbaşı Öcalan hakkında planlanan umut hakkına veya infaz iyileştirmesine dair düzenlemeler suretiyle teröristbaşının serbest bırakılmasını engelleyeceği için mi sonuçlandırılmamış ve sonuçlandırılmamaktadır?