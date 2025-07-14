Türk Milleti, egemenliğini paylaşmayacaktır!

Tayyip Erdoğan, birinci çözüm sürecinde, “Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın, kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız” diyordu Şimdi ise, “Türk, Kürt ve Arap” diyor başka bir şey demiyor! Verdiği tarihi örneklerin tamamının yanlış olduğunu da Namık Kemal Zeybek yazdı...

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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden tarih profesörü Mehmet Saray, 10-15 yıl önce zaman zaman Yeniçağ’a ziyarete gelir, güncel konular hakkındaki değerlendirmelerini anlatırdı...

Saray, “Ülkeyi yönetenler, tarihi, özellikle yakın tarihi bilmek zorundadır” başlıklı makalesinde o zamanki Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na gönderdiği mektuptan da alıntılar yapmıştı.

Prof. Dr. Saray, mektupta diyordu ki; “Birinci Dünya Harbi’ni bitiren Mondros Mütarekesi imzalandığı günlerde Mustafa Kemal Paşa, Suriye ve Irak Cephesini müdafaa eden Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yapıyordu.

Yanında kolordu komutanı olarak vazife gören sınıf arkadaşı Ali Fuat Paşa’ya şu sözleri söyler: ‘Ali Fuat, bu devletin çöküşünü, Anadolu’da Türk milletine dayalı milli bir devlet kurmak suretiyle önleyebiliriz. Onun için halkımızı buralardan göç ettirip Anadolu’da toplayalım ve mücadelemize öyle devam edelim.’

Milli Mücadeleyi veren, sivil-asker, herkes tarafından benimsenen bu fikirle, yani Türk milletine dayalı bir milli devletin kuruluşu için mücadele verilmiştir. Kuruluş fikri ile birlikte, bu mücadeleyi veren insanların çoğunluğunu Türk milletinin teşkil etmesi dolayısıyla bu devlete Türk Devleti denmiştir.

Yokluk içinde kazanılan zaferden sonra kurulan bu devlete hiç kimse niçin ‘Türk Devleti’ deniyor diye itiraz etmemiştir. Çünkü itiraz edecek bir sebep yoktu.”

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Prof. Dr. Saray, şöyle soruyordu:

* “Yeni bir devlet kurulurken yeni bir anayasa yapılır. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Atatürk ve arkadaşları da böyle yapmıştır. Sizler, yeni bir rejim, yeni bir devlet mi kuruyorsunuz? Bunun için mi yeni bir anayasaya ihtiyacınız var?

* İktidar partisini yönetenlerin bitmeyen başkanlık hırsını tatmin etmek ve terör örgütünün seçtirdiği sözde milletvekillerinin kabul edilemez isteklerini gerçekleştirmek için ortaya koyacağınız anayasayı, ülke nüfusunun yüzde seksenini oluşturan ve ‘Ben Türküm’ diyen insanların kabul edeceğini mi zannediyorsunuz?

* Türk adını nasıl inkâr edebilirsiniz? Siz hiç Fransa’da Fransız yok Fransalı var, Almanya’da Alman yok Almanyalı var, İngiltere’de İngiliz yok İngiltereli var dendiğini duydunuz mu? O ülkelerin insanları ve devlet adamları hiç böyle bir şey düşünebilirler mi? Dünyayı, lütfen kendimize güldürmeyelim.”

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Birinci açılımın devam ettiği günlerde, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “AKP iktidarının ayaklar altına aldığı, doğrudan Türk milletidir. Türk milli onuru, Türk istikbal ve istiklalidir.” diyordu.

Şimdi AKP iktidarı, aynı işi MHP ve DEM Parti ile koalisyon kurarak yapmaya çalışıyor!

Bu topraklarda egemenlik, kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne aittir ama önce ABD Büyükelçisi Tom Barrack, “Osmanlı millet sistemine dönün” diyerek egemenliğin Türk Milleti’nden alınıp yerine Türk, Arap, Kürt Konfederasyonu kurulmasını istedi!

Oysa Anayasa’nın altıncı maddesi, “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” şeklindedir.

Türk Ceza Yasası’nın 309/1 maddesine göre “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

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İktidar, son söylemlerle zaten olmayan meşruiyetini tamamen kaybetmiştir.

Devlet organlarını ele geçirerek, şer koalisyonuna katılmayan partiler, siyasiler ve gazeteciler üzerinde onları Yeni Anayasaya mecbur etmek için terör estirmek, cebir ve şiddet kullanmaktır!

Atatürk, “Şüphe yok ki arkadaşlar, millet, birçok fedakârlık birçok kan bahasına, en nihayet elde ettiği umdei hayatiyesine kimseyi tecavüz ettirmeyecektir. Bugünkü hükümetin, meclisin, kanunların, Teşkilâtı Esasiyenin mahiyet ve hikmeti hep bundan ibarettir.” demiştir.

Buna dayanarak diyorum ki Türk Milleti, Amerika istiyor diye egemenliğini kimseyle paylaşmayacaktır.