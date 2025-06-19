'Türk Milleti soykırım yapmamıştır' diyen İYİ Partili Öztürk'e kınama cezası verildi! 'Bu kınama senin için şeref madalyasıdır'

İYİ Partili Yasin Öztürk verilen kınama cezasına ise tepkiler ardı ardı geldi. Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasına İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyn "Kardeşim bu kınama senin için şeref madalyası, birileri için utanç vesikasıdır.." sözleri ile tepkisini gösterdi.

DEM PARTİLİ VEKİLİN SÖZLERİ İYİ PARTİLİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

DEM Partili Aslan, 'sözde Ermeni soykırımı'na ilişikin konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Altındağ'da Talat Paşa için bir anıt yaptırmasını eleştirerek, asıl Ermeniller için anıt yapılması gerektiğini savundu.

DEM PARTİLİ VEKİLİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI SÖZLERİ NE İYİ PARTİLİ VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

DEM Partili George Aslan'ın sözde Ermeni soykırımını ortaya atması ve Talât Paşa'nın heykelinin dikilmesine tepki göstermesi üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat kürsüde söz alarak tepki gösterdi. CHP'li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Sunat'ın açıklamasına müdahale ederek kesti. Bunun üzerine İYİ Partili TBMM Başkanlık Kâtibi Yasin Öztürk, Bingöl'ün masasına vurarak tarafsız olmasını istedi.

Başkanvekili Bingöl'ün İYİ Partili Sunat'a müdahale etmesi ve kullandığı "lanetliyoruz" ifadesi nedeniyle onu uyarması üzerine Yasin Öztürk, Bingöl'e "Talât Paşa'yı lanetlediler burada, olmaz öyle!" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Meclis Grubu "Türk Milleti soykırım yapmamıştır" görüşünü savunan Yasin Öztürk’ün, AKP, CHP ve DEM Parti milletvekillerinin oylarıyla kınama cezası alması üzerine Meclis Genel Kurulunu terk etti.

DEM PARTİLİ ASLAN, ERMENİLER İÇİN ANIT DİKİLMESİNİ İSTEDİ

DEM Partili Aslan, 'sözde Ermeni soykırımı'na ilişikin tepki çeken konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

"1915'de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915'de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir."