Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasındaki dikkat çekici, çarpıcı ifadeler dikkatlerden kaçtı.

Bakın; Erdoğan konuşmasında hangi kelimeyi kaç kez tekrarladı;

• 7 kez: Kürt

• 6 kez: Türk

• 5 kez: Arap

• 2 kez: Muhalefet

• 0 kez: Netanyahu

• 11 kez: Gazze

• 2 kez: Soykırım

• 0 kez: Atatürk

• 0 kez: Mustafa Kemal

• 0 kez: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

• 0 kez: Türk Milleti

İşte bu sözler de gösterdi ki sıfırı tüketti Erdoğan…

Şu sözlerine dikkat çekmek istiyorum:

“Nasıl ki Türk Kürt Arap; Sultan Alparslan’ın, Selahattin Eyyubi’nin, Sultan Fatih’in ordusunda omuz omuza verip zafer kazandıysa...

Nasıl ki Çanakkale’de Türk, Kürt, Arap birlikte İslam toprağını kahramanca savunduysa...

İnşallah yarın da ebediyen de Türk, Kürt, Arap ittifakı coğrafyanın barışını, huzurunu, kalkınmasını, refahını birlikte temin ve tahkim edecektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtuluşunun ve kurucusunun adı Mustafa Kemal Atatürk neden yok Erdoğan?

Konuştuğun bu meclisin kurucusu, ilk başkanı Mustafa Kemal’in adını anmayarak saygısızlık yaptın Erdoğan.

Türk Milleti yerine tam 5 cümlede millet kavramını şöyle ifade etti Erdoğan:

Sayfa 468: “… baskılarıyla Türk, Kürt, Arap, genel olarak Müslüman …”

Sayfa 495: “Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri…”

Sayfa 521: “Nasıl ki Türk, Kürt, Arap Sultan Alparslan’ın …”

Sayfa 530: “Nasıl ki Çanakkale’de Türk, Kürt, Arap birlikte …”

Sayfa 532: “İnşallah yarın da ebediyen de Türk, Kürt, Arap İttifakı…”

Neden tek bir kez “Türk Milleti” demedin Erdoğan?

Amacın nedir açık seçik konuşsana Erdoğan?

Değerli okurlarım,

Türk Milletini etnik olarak yeniden tanımlamaya yönelik bu sözleri maalesef muhalefet hiç umursamadı.

Erdoğan’ın, Öcalan, Hüda Par ve DEM ile yaptığı yeni nesil ittifakın yapacağı yeni anayasanın temeli ortaya çıktı.

Türk Milleti yerine; Türk, Kürt, Arap milleti.

MHP ve Devlet Bahçeli ise Türk Milliyetçiliği açısından hiç umursamıyor.

Erdoğan; Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis Genel Kurulu’nda tam 3 kez namusu ve şerefin üzerine şöyle yemin etti:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma,

Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma,

Milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma,

Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma,

Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Bu yeminin gereğini neden tutmuyorsun?

Yemin: Hem dinî gelenekte hem hukuk düzeninde insanın en yüce sözü, en ağır sorumluluğudur.

Anayasa yoksa devlet de yoktur; çünkü o, devletin yıkılamaz temelidir…

Anayasaya bağlılık yemini edenler o yemindeki her kelimeyi uygulamalı, çiğnemeyi asla akıllarından geçirmemelidir.

Erdoğan’ın “Türk Milleti” yerine giderek Türk, Kürt, Arap tanımı;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası için çok büyük sorundur.

Değerli okurlarım;

