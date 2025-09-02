Türk Milleti’nden Ata’sına büyük vefa: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir'de rekor ziyaret!

2025’te 4 Milyonun Üzerinde ZiyaretçiAnıtkabir Komutanlığı verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında Anıtkabir, 4 milyon 63 bin 826 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Aylık dağılım şu şekilde: Ocak’ta 307 bin 830, Şubat’ta 218 bin 495, Mart’ta 220 bin 139, Nisan’da 622 bin 306, Mayıs’ta 858 bin 864, Haziran’da 366 bin 829, Temmuz’da 419 bin 775 ve Ağustos’ta 1 milyon 49 bin 588 kişi.

SON YILLARIN ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

Anıtkabir, 2024’te 6 milyon 550 bin 480, 2023’te 6 milyon 30 bin 680, 2022’de ise 3 milyon 966 bin 286 ziyaretçi ağırladı. 2025’in ilk 8 ayı, önceki yıllara kıyasla yüksek bir ziyaretçi sayısına işaret ediyor.

AĞUSTOS AYI REKOR KIRDI

2025’te en yoğun ziyaretçi akını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayan ağustos ayında gerçekleşti. Bu ayda toplam 1 milyon 49 bin 588 kişi Anıtkabir’i ziyaret ederek rekor kırdı.