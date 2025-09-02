Türk Milleti’nden Ata’sına büyük vefa: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir'de rekor ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Resmi törenin ardından saat 22.00’ye kadar 639 bin 497 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

2025’te 4 Milyonun Üzerinde ZiyaretçiAnıtkabir Komutanlığı verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında Anıtkabir, 4 milyon 63 bin 826 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Aylık dağılım şu şekilde: Ocak’ta 307 bin 830, Şubat’ta 218 bin 495, Mart’ta 220 bin 139, Nisan’da 622 bin 306, Mayıs’ta 858 bin 864, Haziran’da 366 bin 829, Temmuz’da 419 bin 775 ve Ağustos’ta 1 milyon 49 bin 588 kişi.

anitkabir.jpg

SON YILLARIN ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

Anıtkabir, 2024’te 6 milyon 550 bin 480, 2023’te 6 milyon 30 bin 680, 2022’de ise 3 milyon 966 bin 286 ziyaretçi ağırladı. 2025’in ilk 8 ayı, önceki yıllara kıyasla yüksek bir ziyaretçi sayısına işaret ediyor.

AĞUSTOS AYI REKOR KIRDI

2025’te en yoğun ziyaretçi akını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayan ağustos ayında gerçekleşti. Bu ayda toplam 1 milyon 49 bin 588 kişi Anıtkabir’i ziyaret ederek rekor kırdı.

