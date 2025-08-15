Türk Milliyetçilerinin “Almılası” hayatını kaybetti!

Türk milliyetçiliği hareketinde derin izler bırakan, adından çokça söz ettiren akademisyen ve yazar “Almıla” lakaplı Sevgi Kafalı, hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, sosyal medya hesabından Sevgi Kafalı için taziye mesajı paylaştı.

Ulusoy, Kafalı için, “Türk Milliyetçilerinin ablası” ifadesini kullanarak, “Merhum Mustafa Kafalı'nın eşi Sevgi Kafalı vefat etmiştir. Kıymetli Sevgi ablamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve ülkücü camiaya sabırlar dilerim. Rabbim rahmetiyle kuşatsın” dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise gerçekleştirdiği paylaşımda, “Türk milliyetçilerinin “Almılası” Sevgi Kafalı büyüğümüzü kaybettik. Türk’ün yüce davasına adanmış ömrü unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti 6. Dönem GİK Üyesi ve Yenimahalle İlçe Başkanı Sevgi Yalav ise “Türk milliyetçilerinin ‘Almıla'sı Sevgi Kafalı vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim” paylaşımını yaptı.

MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCE HAREKETİNDE DERİN İZLER BIRAKTI

Sevgi Kafalı, “Almila” lakabını Süleymaniye Kütüphanesi’nde tanıştığı Nihal Atsız’dan aldı. Kafalı, Milliyetçi düşünce hareketinde derin izler bıraktı.

İstanbul Üniversitesi’nde akademik hayatına başlayan Kafalı, ülkücülük fikrinin gelişmesinde önemli katkılar sundu.

Türk Tarih Kurumu üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, ile evlenen Sevgi Kafalı, uzun yıllar Mustafa Kafalı ile evli kalmıştı. Nihal Atsız tarafından Türk Milliyetçiliğinin Yamtar’ı olarak tanımlanan Mustafa Kafalı, 28 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmişti. Sevgi Kafalı ise eşinden altı yıl sonra hayata gözlerini yumdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk Milliyetçiliğinin “Almılası” Sevgi Kafalı’nın cenaze programı belli oldu. Cenaze 16.08.2025 cumartesi günü Ankara Kocatepe Camiinden ikindi namazını müteakiben Gölbaşı mezarlığına defnedilecek.

“ORKUN VAKFIMIZDAN DUYURULUR.

ACI KAYBIMIZ!..

TÜRKÇÜ camianın ablası,rahmetle andığımız,büyüğümüz,abimiz;ATSIZ hocamızın "YAMTAR'I" Prof.Dr.Mustafa KAFALI'nın sevgili eşi Sevgi KAFALI bu sabah itibarıyla (15.08.2025) Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Acımız büyüktür.

Sevgi ablamıza rahmet kederdide aile fertlerine sabır ve ecir niyaz ederiz.

Başta Türkçü camia olmak üzere hepimizin başı sağolsun.

Yakan Cumalıoğlu

ORKUN VAKFI MÜTEVELLİ HEYET Başkanı

Not:Cenaze 16.08.2025 cumartesi günü Ankara Kocatepe Camiinden ikindi namazını müteakiben Gölbaşı mezarlığına defnedilecektir.”