Türk milliyetçilerinin destansı mücadelesi YouTube’da “Bir Sevdadır Ülkü” belgeseli yayında

Yapımcılığını Nusret Esi’nin üstlendiği, senaryosu yazar Büşra Marsel tarafından kaleme alınan belgeselin anlatıcılığını ise Prof. Ahmet Bican Ercilasun ve usta oyuncu Tamer Karadağlı paylaşıyor.

9 bölümden oluşan bu kapsamlı yapım; Atatürk’ten Nihâl Atsız’a, Alparslan Türkeş’ten 12 Eylül zindanlarına, Ülkücü Hareket’in adanmış gençliğinden günümüz kuşaklarına uzanan derinlikli bir yolculuk sunuyor.

Irkçılık–Turancılık Davası, Mamak Cezaevi işkenceleri, ülkücü şehitler ve siyasi-sosyal mücadele yılları belgeselin başlıca temaları arasında yer alıyor. Fikir dünyamızda iz bırakmış isimlerin anlatımlarıyla şekillenen bu yapım, bir neslin davasına adanmış ruhunu tarihe not düşüyor.

BÖYLESİ YAPILMADI

Türk milliyetçiliğinin destansı mücadelesini anlatan belgesel adanmışlık, inanç ve milli ruhun unutulmaz hikâyesi… "Bir Sevdadır Ülkü" belgeseli, Türk milliyetçiliğinin tarih sahnesindeki köklü geçmişini, inanç uğruna verilen büyük mücadeleleri ve unutulmaz kahramanları anlatan kapsamlı bir belgesel.

Yapımcı Nusret Esi bu belgesel ile amaçladıklarını şöyle anlattı:

“Amacımız, tarihimizin önemli dönemeçlerini, milliyetçi hareketin kökenlerini ve büyük fedakârlıklarla yürütülen mücadelenin perde arkasını bugünün ve yarının nesillerine aktarmaktır.

Bu belgesel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milliyetçiliğine kazandırdığı vizyondan, Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş gibi isimlerin ideolojik ve siyasi mücadelelerine; 1944 Irkçılık-Turancılık Davası'ndan 12 Eylül 1980 darbesine kadar uzanan bir dönemi kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Türk milliyetçiliğinin tarihî serüvenini doğru ve objektif bir şekilde aktararak, Türk gençliğinde milli şuuru güçlendirmek ve geçmişin gerçeklerine ışık tutmak en büyük gayemizdir. "Bir Sevdadır Ülkü", yalnızca bir belgesel değil, aynı zamanda bir mirastır; tarihimize ve geleceğimize bırakılmış bir emanettir.

AYDIN ESİ’NİN VASİYETİ

Rahmetli ağabeyim Aydın Esi 12 darbesi sonucu işkencelerden sakat kalıp Mamak'tan mahkemeler sonucu tahliye olunca Türk Milliyetçiliği Ülküsü Davası'nda verdiği mücadeleyi 1966'dan başlayıp 1984 mahkemeler sonucu tahliyesine kadar ki safhayı bir kitap olacak şekilde yazıp vefatına bir hafta kala bana Nusret "Bu kitabı bastır" deyince, "Abi Türkiye de kitap çok az okunuyor, bu film olur" deyince, "Tamam film çek" dedi. Ben de hocalarıma danışarak, bir de uygun yönetmen bularak hemen bir toplantı yaptık. Sonucunda bir senaryo ile seçilen kişilerin çekimleri 7 ilde 8000 km. yol katederek gerçekleşti. 3 Mayıs Türkçüler Gününde YouTube da belgeselin adı "Bir Sevdadır Ülkü" olarak yayınlanmaya başladı.

Belgeselde görüşlerine yer verilen isimlerden bazıları şöyle:

1. SALİH AKYILDIZ

2. SAMET KARAKUŞ

3. YÖRÜK ALİ PAŞA

4. ZAFER UYTUN

5. MAHMUT ŞERBETCİOGLU

6. ESAT GÜÇHAN

7. DR. MUZAFFER YILDIZ

8. YILMA DURAK

9. SEVGİ KAFALI

10. SALİH DİLEK

11. TÜRKAN HACALOĞLU

12. ALİ BALKAN METEL

13. ŞERİFE GÜVEN

14. İLHAM GENCER

15. YAKAN CUMALIOĞLU

16. ZİHNİ AÇBA

17. TİMSAL KARABEKİR

18. NUSRET ESİ

19. PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN

20. PROF. DR. İSKENDER ÖKSÜZ

21. YAĞMUR TUNALI

22. DR. SAKİN ÖNER

23. AV. FARUK KESKİNKILIÇ

24. KÖZHAN YAZGAN

25. TAMER KARADAĞLI