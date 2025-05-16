Türk milyarder hayatını kaybetti! Ünlü AVM'nin de kurucusuydu...

Ankara'nın 2007'de açılan ünlü dev alışveriş merkezi olan CEPA AVM'nin kurucusu ve iş insanı İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Üstünçelik A.Ş.'nin kurucusu da olan İsmet Celebcioğlu’nun cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki camisinde kılınacak Cuma öğle namazına müteakiben Ankara Cebeci Asri Ailesi mezarlığına defnedilecek.

CEPA AVM'NİN TARİHÇESİ

Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden CEPA, Üstünçelik A.Ş.'nin kurucusu da olan İsmet Celebcioğlu tarafından kurulurken, 23 Ağustos 2007 tarihinden bu yana işlev görüyor. 1716 araç kapasiteli kapalı otoparkı olan AVM, 200’ü aşkın mağazayı içerisinde barındırıyor.